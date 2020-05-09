В Кузбассе умер шестой пациент с коронавирусом

КЕМЕРОВО, 9 мая - РИА Новости. Шестой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки выявили еще 19 жителей Кемеровской области с коронавирусом, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
"Еще у 19 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Один пациент с подтверждённым диагнозом скончался, у него произошел инсульт", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, умерший – 63-летний житель города Новокузнецка. Семь новых случаев заражения зарегистрировано в Новокузнецке, по два - в Анжеро-Судженске, Белово, Калтане, Кемерово, Осинниках, по одному новому заразившемуся в Юрге и Чебулинском районе.
Цивилев добавил, что 11 пациентов с подтвержденным диагнозом выздоровели и были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 62 человека.
В Роспотребнадзоре РИА Новости пояснили, что трое выздоровевших в Новокузнецке, двое – в поселке Краснобродском, по одному – в Междуреченске, Тяжинском, Полысаево, Мариинске, Ленинске-Кузнецком и Ленинск-Кузнецком районе.
"Итого в инфекционных больницах Кузбасса 165 больных коронавирусом", – написал губернатор.
По данным на субботу, в Кузбассе выявлено 233 случая заболевания коронавирусом. Шесть человек скончались, 62 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7210 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.