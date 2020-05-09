В Кузбассе умер шестой пациент с коронавирусом

"Еще у 19 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Один пациент с подтверждённым диагнозом скончался, у него произошел инсульт", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

Цивилев добавил, что 11 пациентов с подтвержденным диагнозом выздоровели и были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 62 человека.

По данным на субботу, в Кузбассе выявлено 233 случая заболевания коронавирусом. Шесть человек скончались, 62 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7210 человек.