В Бурятии за сутки 22 человека заразились коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 9 мая - РИА Новости. Количество заражений коронавирусом с момента начала пандемии выросло в Бурятии до 570, за сутки выявили 22 заболевших, сообщается на сайте правительства республики.
За предыдущие сутки было выявлено 30 заболевших коронавирусом.
"По информации управления Роспотребнадзора по республике Бурятия на 8.00 9 мая зарегистрировано 570 (+22) лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. Из них успешно завершил лечение и выписался из больниц 171 человек, умерло пять человек. Проходят лечение в стационарах 259 человек, на амбулаторном лечении в пансионате находятся 135 больных", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки выздоровели девять человек. В реанимации находятся 12 человек. Один больной 89 лет, находившийся на ИВЛ, умер.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.