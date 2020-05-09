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75 лет Великой Победы
2020-05-09T12:16
https://ria.ru/20200509/1571195774.html
Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569981908_0:1351:2048:2503_1036x0_80_0_0_c744d7b1aa63f36010104848056b81e4.jpg
РИА Новости

Росстат оценил потери населения РСФСР от Великой Отечественной войны

07:07 09.05.2020 (обновлено: 12:16 09.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ХалдейВеликая Отечественная война
Великая Отечественная война
© РИА Новости / Евгений Халдей
Великая Отечественная война
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. В РСФСР на начало 1941 года жили 111 миллионов человек, к 1946-му численность населения уменьшилась до 97,6 миллиона, а если бы не было Великой Отечественной войны, то прирост составил бы 6,4 миллиона человек, сообщает Росстат.
Расчеты произведены "при условии сохранения показателей воспроизводства населения на уровне 1940 года", данные публикуются во втором издании статистического сборника "Великая Отечественная война".
Детей в возрасте до четырех лет в РСФСР на начало 1941 года было более 14 миллионов, а к 1946-му — всего 6,8 миллиона. Число взрослых мужчин от 20 до 49 лет за годы войны сократилось на 6,1 миллиона, до 15,6 миллиона человек. В то же время женщин за эти же годы стало меньше на 847 тысяч.
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На начало 1950-х годов на 100 женщин 25-29 лет в России приходилось всего 66 мужчин, тогда как в Германии — 71 мужчина на 100 женщин, в Италии — 99, в Венгрии — 97, в Румынии — 101.
Всего за время войны Советский Союз потерял 26,6 миллиона человек. Росстат поясняет, что в число потерь входят убитые в бою, умершие от ран и болезней военнослужащие и партизаны, мирное население, погибшее во время бомбежек, артиллерийских обстрелов и карательных акций, умершие от голода, расстрелянные и замученные в концентрационных лагерях, а также не вернувшиеся в страну люди, угнанные на каторжные работы в Германию и другие страны.
Общая цифра потерь военнослужащих и гражданского населения была получена в результате обширных статистических исследований ученых-демографов и последующей работы государственной комиссии по уточнению людских потерь.
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75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)СССРОбщество
Популярные комментарии
В одной польше 500000 положили , спрашивается зачем, для американцев плацдарм создали, а чехию чтобы памятники сносили
9 мая, 07:33
GAGarun Al Rashid
1461221149
Слава советским людям, которые в тылу и на фронте сражались с фашизмом, слава гражданам, Европы, США и других стран, которые совместно с нашим народом делали все для победы!
9 мая, 07:52
ЛКЛысый Кучерявый
189022114
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