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75 лет Великой Победы
2020-05-09T06:54
https://ria.ru/20200509/1571195585.html
Росстат рассказал, кто имел самую большую зарплату в СССР в конце войны
https://cdn22.img.ria.ru/images/155200/42/1552004248_0:282:3139:2048_1036x0_80_0_0_28b6f5d862a946bd1409ab7e48fbe4f1.jpg
РИА Новости

Росстат рассказал, кто имел самую большую зарплату в СССР в конце войны

06:54 09.05.2020
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© РИА Новости / Александр КапустянскийБойцы Советской Армии
Бойцы Советской Армии
© РИА Новости / Александр Капустянский
Бойцы Советской Армии
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Самая большая среднемесячная зарплата в 1945 году в СССР была у тех, кто работал в науке, на втором месте оказались работники железнодорожного транспорта, следует из данных Росстата.
Росстат выпустил к 75-летию Победы второе издание статистического сборника "Великая Отечественная война". Как указано в сборнике, у сотрудников научной отрасли в 1945 году среднемесячная начисленная заработная плата составляла 66,3 рубля. Железнодорожники оказались на втором месте с большим отрывом - их зарплата в конце войны составляла 52,9 рубля.
Далее следовали те, кто работал в кредитовании и государственном страховании (51,6 рубля), а за ними - аппарат органов государственного и хозяйственного управления, органов управления кооперативных и общественных организаций (50,9 рубля). На пятом месте были сотрудники водного транспорта (49,9 рубля).
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В следующие 10 лет расклад заметно поменялся, хотя ученые сохранили первенство. В 1955 году они стали зарабатывать в среднем 103,6 рубля в месяц. Работники водного транспорта поднялись на второе место, их зарплата выросла до 91,1 рубля. Аппарат органов государственного и хозяйственного управления стал получать 80,2 рубля. Четвертое место по величине зарплаты занимали промышленники (78,5 рубля), а пятое - железнодорожники (77,7 рубля).
Самая маленькая среднемесячная зарплата как в 1945 году, так и 10 лет спустя была у работников лесного хозяйства, хотя она и выросла за это время более чем в два раза (17,3 и 38,4 рубля соответственно).
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75 лет Великой ПобедыРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)СССРОбщество
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