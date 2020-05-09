Росстат рассказал, кто имел самую большую зарплату в СССР в конце войны

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Самая большая среднемесячная зарплата в 1945 году в Самая большая среднемесячная зарплата в 1945 году в СССР была у тех, кто работал в науке, на втором месте оказались работники железнодорожного транспорта, следует из данных Росстата

Росстат выпустил к 75-летию Победы второе издание статистического сборника "Великая Отечественная война". Как указано в сборнике, у сотрудников научной отрасли в 1945 году среднемесячная начисленная заработная плата составляла 66,3 рубля. Железнодорожники оказались на втором месте с большим отрывом - их зарплата в конце войны составляла 52,9 рубля.

Далее следовали те, кто работал в кредитовании и государственном страховании (51,6 рубля), а за ними - аппарат органов государственного и хозяйственного управления, органов управления кооперативных и общественных организаций (50,9 рубля). На пятом месте были сотрудники водного транспорта (49,9 рубля).

В следующие 10 лет расклад заметно поменялся, хотя ученые сохранили первенство. В 1955 году они стали зарабатывать в среднем 103,6 рубля в месяц. Работники водного транспорта поднялись на второе место, их зарплата выросла до 91,1 рубля. Аппарат органов государственного и хозяйственного управления стал получать 80,2 рубля. Четвертое место по величине зарплаты занимали промышленники (78,5 рубля), а пятое - железнодорожники (77,7 рубля).