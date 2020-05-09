В Киргизии рассказали об обстановке на границе с Таджикистаном

БИШКЕК, 9 мая - РИА Новости. Обстановка на границе Обстановка на границе Киргизии Таджикистана , где накануне произошел конфликт с применением оружия, характеризуется как стабильная, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре Государственной пограничной службы Киргизии.

"Обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы в местности Чек Баткенской области на утро 9 мая характеризуется как относительно стабильная: ночь прошла спокойно", - заявил представитель пресс-службы.

По его словам, дополнительные военные силы Киргизии и Таджикистана, стянутые к месту инцидента, были отведены по местам постоянной дислокации.

В пятницу в местности Чек Баткенской области произошел конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана из-за земельного вопроса. Около 30-40 граждан с обеих сторон начали закидывать друг друга камнями. В ходе инцидента прозвучал выстрел из охотничьего оружия. Для недопущения эскалации конфликта пограничные наряды Киргизии и Таджикистана произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. На некоторое время ситуация разрядилась. С населением приграничных территорий двух республик проводилась разъяснительная работа. Однако, пограничники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении киргизских пограничников и граждан Киргизии.

В результате перестрелки получили ранения трое военнослужащих Киргизии. Таджикская сторона заявила о двух пострадавших.