В Киргизии рассказали об обстановке на границе с Таджикистаном

БИШКЕК, 9 мая - РИА Новости. Обстановка на границе Киргизии и Таджикистана, где накануне произошел конфликт с применением оружия, характеризуется как стабильная, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-центре Государственной пограничной службы Киргизии.
"Обстановка на киргизско-таджикском участке госграницы в местности Чек Баткенской области на утро 9 мая характеризуется как относительно стабильная: ночь прошла спокойно", - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, дополнительные военные силы Киргизии и Таджикистана, стянутые к месту инцидента, были отведены по местам постоянной дислокации.
В пятницу в местности Чек Баткенской области произошел конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана из-за земельного вопроса. Около 30-40 граждан с обеих сторон начали закидывать друг друга камнями. В ходе инцидента прозвучал выстрел из охотничьего оружия. Для недопущения эскалации конфликта пограничные наряды Киргизии и Таджикистана произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. На некоторое время ситуация разрядилась. С населением приграничных территорий двух республик проводилась разъяснительная работа. Однако, пограничники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении киргизских пограничников и граждан Киргизии.
В результате перестрелки получили ранения трое военнослужащих Киргизии. Таджикская сторона заявила о двух пострадавших.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами. Протяженность границы составляет около 980 километров, из которых более 450 не делимитированы и не демаркированы.