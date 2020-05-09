Росстат назвал норму суточного довольствия военных в годы войны

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Действовавшие до начала Действовавшие до начала Великой Отечественной войны нормы суточного довольствия военнослужащих с ее началом были сокращены и утверждены дополнительные курсантский, госпитальный, санаторный и сухой пайки, а солдатам на передовой в сутки полагалось 100 граммов водки, говорится в статистическом сборнике Росстата "Великая Отечественная война", выпущенном к 75-летию Победы.

К примеру, суточное довольствие военнослужащего Красной армии состояло из 600 граммов ржаного хлеба, 400 граммов пшеничного хлеба из муки второго сорта, различной крупы – 150 граммов, макарон либо вермишели – 10 граммов, мяса – 175 граммов, рыбы - 75 граммов, свиного сала либо животного жира – 20 граммов, растительного масла – 30 граммов, сахара – 30 граммов, чая – 1 грамм, соли - 30 граммов, овощей - 750 граммов, картофеля – полкило.

Также военнослужащий довольствовался свежей или квашеной капустой – 100 граммов, 45 граммами моркови, 40 граммами свеклы, 30 граммами репчатого лука, 35 граммами огурцов либо зелени, 6 граммами томатной пасты, лавровым листом и перцем.

Махорка выдавалась красноармейцам, начальствующему составу боевых частей действующей армии и составам тыла. При этом некурящим мужчинам и женщинам, которые являлись военнослужащими, взамен табачного довольствия выдавались на выбор: шоколада - 200 граммов, сахара - 300 граммов либо конфет 300 граммов в месяц на одного некурящего. Женщинам-военнослужащим дополнительно к нормам пайков была увеличена норма выдачи мыла - 100 граммов на человека в месяц.