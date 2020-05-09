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75 лет Великой Победы
2020-05-09T06:24
https://ria.ru/20200509/1571195182.html
Росстат рассказал о гособеспечении хлебом в СССР в 1946 году
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РИА Новости

Росстат рассказал о гособеспечении хлебом в СССР в 1946 году

06:24 09.05.2020
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© РИА Новости / Николай НовакХлеб для армии
Хлеб для армии
© РИА Новости / Николай Новак
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Численность городского населения СССР, состоявшая на государственном снабжении хлебом, в военные годы оставалась на уровне не ниже 59 миллионов человек, а в сентябре 1946 года эта цифра составляла 87,7 миллиона человек, говорится в статистическом сборнике Росстата "Великая Отечественная война", выпущенном к 75-летию Победы.
За год до германского вторжения на территорию Советского Союза, в 1940 году, численность населения СССР составляла более 194 миллионов человек, по состоянию на 1950 год численность населения составляла 178,5 миллиона.
В СССР в 1942 году обеспечивались хлебом 61,8 миллиона человек, в 1943-м – уже 67,7 миллиона, в 1944 году – 74 миллиона, в 1945-м – 80,6 миллиона, в сентябре 1946 года – 87,7 миллиона, в 1946-м – 59 миллионов, а в 1947 году – 62,8 миллиона.
Установленные в 1941 году нормы снабжения гражданского населения СССР были распределены строго с расчетом на служащих, рабочих, иждивенцев и детей до 12 лет.
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Выдача хлебных карточек населению производилась ежемесячно, а отпуск хлеба - по соответствующим талонам в пределах установленной нормы каждый день, допускался отпуск хлеба на один день вперед. Просроченные талоны на хлеб аннулировались.
Для рабочих ряда профессий в отдельных отраслях экономики были установлены более высокие нормы выдачи хлеба — от 650 граммов до 1 килограмма в день. По килограмму хлеба в день получали рабочие и инженерно-технические работники, занятые на подземных работах, в горячих и вредных цехах. С 1942 года были введены специальные карточки для дополнительного питания беременных женщин, кормящих матерей, доноров и больных.
Самые высокие нормы основного снабжения продовольственными товарами были установлены для рабочих угольной забойной группы, занятых на подземных работах. Рабочие завтракали 100-200 граммами хлеба, 30-50 граммами сала и 10 граммами сахара. Обед состоял из 60 граммов мяса, 10 граммов жиров и 10 граммов крупы.
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