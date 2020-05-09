Росстат рассказал о гособеспечении хлебом в СССР в 1946 году

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Численность городского населения Численность городского населения СССР , состоявшая на государственном снабжении хлебом, в военные годы оставалась на уровне не ниже 59 миллионов человек, а в сентябре 1946 года эта цифра составляла 87,7 миллиона человек, говорится в статистическом сборнике Росстата "Великая Отечественная война", выпущенном к 75-летию Победы.

За год до германского вторжения на территорию Советского Союза, в 1940 году, численность населения СССР составляла более 194 миллионов человек, по состоянию на 1950 год численность населения составляла 178,5 миллиона.

В СССР в 1942 году обеспечивались хлебом 61,8 миллиона человек, в 1943-м – уже 67,7 миллиона, в 1944 году – 74 миллиона, в 1945-м – 80,6 миллиона, в сентябре 1946 года – 87,7 миллиона, в 1946-м – 59 миллионов, а в 1947 году – 62,8 миллиона.

Установленные в 1941 году нормы снабжения гражданского населения СССР были распределены строго с расчетом на служащих, рабочих, иждивенцев и детей до 12 лет.

Выдача хлебных карточек населению производилась ежемесячно, а отпуск хлеба - по соответствующим талонам в пределах установленной нормы каждый день, допускался отпуск хлеба на один день вперед. Просроченные талоны на хлеб аннулировались.

Для рабочих ряда профессий в отдельных отраслях экономики были установлены более высокие нормы выдачи хлеба — от 650 граммов до 1 килограмма в день. По килограмму хлеба в день получали рабочие и инженерно-технические работники, занятые на подземных работах, в горячих и вредных цехах. С 1942 года были введены специальные карточки для дополнительного питания беременных женщин, кормящих матерей, доноров и больных.