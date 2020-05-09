Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года

"В дни памяти и примирения мы воздаем должное миллионам погибших во Второй мировой войне и помним об их страданиях. Мы никогда не должны забывать о холокосте и других тяжких и ужасных преступлениях, совершенных нацистами", - сказал Гутерреш в обращении в память о погибших во Второй мировой войне.