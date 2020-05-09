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75 лет Великой Победы
2020-05-09T05:45
https://ria.ru/20200509/1571195072.html
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571170912_0:65:3047:1779_1036x0_80_0_0_db0dcfbb435034ed64b61f2319496f44.jpg
РИА Новости

Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года

05:45 09.05.2020
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© AFP 2020 / Don EmmertГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© AFP 2020 / Don Emmert
ООН, 9 мая – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.
"В дни памяти и примирения мы воздаем должное миллионам погибших во Второй мировой войне и помним об их страданиях. Мы никогда не должны забывать о холокосте и других тяжких и ужасных преступлениях, совершенных нацистами", - сказал Гутерреш в обращении в память о погибших во Второй мировой войне.
По его словам, осознание особой важности международной солидарности и общечеловеческих ценностей привело к созданию ООН, главной задачей которой является избавление грядущих поколений от бедствий войны.
"Наш мир продолжает страдать от последствий конфликтов. Даже во время нынешнего кризиса COVID-19 мы являемся свидетелями новых попыток сеять рознь между людьми и распространять ненависть", - указал Гутерреш.
"Отмечая эту 75-ю годовщину, давайте вспомним уроки 1945 года и объединим усилия в целях ликвидации пандемии и построения будущего, в котором процветают мир, безопасность и достоинство для всех", - заявил он.
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75 лет Великой ПобедыАнтониу ГутеррешДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)ООНВ мире
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