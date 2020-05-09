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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T05:35
https://ria.ru/20200509/1571194988.html
В Южной Корее за сутки 18 человек заразились коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568144571_0:13:2000:1139_1036x0_80_0_0_2b3ecf326a533e55a0cd5e2a75c13b1c.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки 18 человек заразились коронавирусом

05:35 09.05.2020
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© AP Photo / Yun Jai-hyoungСотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
© AP Photo / Yun Jai-hyoung
СЕУЛ, 9 мая – РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 18 случаев заражения коронавирусом COVID-19, большинство из которых локальные, общее число зараженных выросло до 10 840, выздоровели 9568, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Уже более трех недель в Южной Корее за сутки регистрировали примерно по 10 новых зараженных, большинство случаев были завезены из-за границы.
Но по данным KCDC на 00.00 субботы (18.00 пятницы мск), 17 из 18 новых случаев вновь имеют локальное происхождение, и только один завезен из-за границы.
Новый локальный кластер заражений образовался после того, как в ночь с 1 на 2 мая 29 летний человек, у которого позже подтвердился COVID-19, съездил из города Ёнин в провинции Кёнгидо в людный район Итхэвон в Сеуле и посетил несколько клубов и баров. По подсчетам властей с ним контактировали не менее чем 1510 человек, всего у 19 из них уже подтвердили COVID-19. Случаи заражения в Пусане, Инчхоне, и даже двух военных из города Ёнин, связаны с этим зараженным или местами, которые он посетил.
Власти ожидают, что количество подтвержденных зараженных продолжит расти. В связи с этим правительство выпустило рекомендацию вновь закрыть все клубы и развлекательные заведения до 7 июня. Заведениям, которые продолжают работать без выполнения всех профилактических мер и разрешения властей, выпишут штраф 3 миллиона вон (примерно 2,45 тысячи долларов).
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Число жертв не увеличивается уже два дня и составляет 256. За прошедшие сутки из больниц выписаны 84 человека, общее число выздоровевших выросло до 9568, что составляет более 88%. Анализы 9153 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 640 тысяч анализов на коронавирус.
Не менее чем у 369 человек было зарегистрировано наличие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. Установлено, что такие пациенты не могут стать источником заражения, а в их крови обнаружены антитела к коронавирусу. Органы здравоохранения сообщили, что причиной повторного обнаружения коронавируса может быть реакция анализа на РНК мертвых клеток вируса, остающихся в дыхательных органах выздоровевшего пациента около 1-2 месяцев.
Южная Корея с 6 мая перешла на режим "социальной дистанции в повседневной жизни", подразумевающий лишь осторожность и соблюдение профилактических мер. Нормализуется работа школ и общественных объектов, но граждане должны будут следовать базовым инструкциям по профилактике вируса, таким как соблюдение дистанции в два метра между людьми. Останется в силе самый высокий "красный" уровень эпидемиологической тревоги, введенный в связи с COVID-19, хотя вопрос о его снижении может быть рассмотрен в зависимости от развития событий.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяВ мире
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