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75 лет Великой Победы
2020-05-09T05:16
https://ria.ru/20200509/1571194903.html
Авиапарад в День Победы во Владивостоке отменили из-за тумана
https://cdn24.img.ria.ru/images/154795/22/1547952271_57:0:1444:780_1036x0_80_0_0_b055bb93f7caa65170a7bad04b1ff22f.jpg
РИА Новости

Авиапарад в День Победы во Владивостоке отменили из-за тумана

05:16 09.05.2020
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© РИА Новости / Виталий АньковВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Парад военной авиации во Владивостоке в честь Дня Победы отменили из-за тумана, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского флота.
Ранее планировалось, что в 11.00 (4.00 мск) со стороны Амурского залива вдоль улицы Светланская в сторону Золотого моста во Владивостоке пролетит 21 самолет и вертолет морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Из-за тумана в субботу утром было решено перенести пролет на 2 часа – до 13.00 (6.00 мск).
"Пролет отменен из-за непогоды", - сказал собеседник.
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)ВладивостокПроисшествия
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