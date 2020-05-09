Авиапарад в День Победы во Владивостоке отменили из-за тумана

Ранее планировалось, что в 11.00 (4.00 мск) со стороны Амурского залива вдоль улицы Светланская в сторону Золотого моста во Владивостоке пролетит 21 самолет и вертолет морской авиации Тихоокеанского флота и армии ВВС и ПВО Восточного военного округа. Из-за тумана в субботу утром было решено перенести пролет на 2 часа – до 13.00 (6.00 мск).