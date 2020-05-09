Космонавты поздравили россиян с Днем Победы с борта МКС

"Уважаемые россияне, дорогие ветераны, сегодня, 9 мая 2020 года, исполняется 75 лет великой Победе над фашизмом. Мы, космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, с благодарностью вспоминаем всех, кто в борьбе за эту победу отдали все что могли, а многие - свою жизнь", - сказал Иванишин.