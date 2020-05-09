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75 лет Великой Победы
2020-05-09T08:57
https://ria.ru/20200509/1571194845.html
Космонавты поздравили россиян с Днем Победы с борта МКС
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571195705_0:150:1773:1147_1036x0_80_0_0_85b7ba1df816f7f787264f338f141e4f.jpg
РИА Новости

Космонавты поздравили россиян с Днем Победы с борта МКС

05:05 09.05.2020 (обновлено: 08:57 09.05.2020)
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МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, находящиеся на Международной космической станции, поздравили россиян с Днем Победы. Видео, записанное космонавтами на фоне копии Знамени Победы, опубликовано на сайте "Роскосмоса".
"Уважаемые россияне, дорогие ветераны, сегодня, 9 мая 2020 года, исполняется 75 лет великой Победе над фашизмом. Мы, космонавты "Роскосмоса" Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, с благодарностью вспоминаем всех, кто в борьбе за эту победу отдали все что могли, а многие - свою жизнь", - сказал Иванишин.
"Война, горе, потеря близких коснулись многих миллионов жителей нашей планеты, поэтому 9 мая 1945 года радость победы была столь искренней. Она объединила многие народы. И сегодня мы должны делать все, чтобы новые поколения жили без войн, сохраняя мир на нашей планете. С праздником, с Днем Победы!" - добавил Вагнер.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что в преддверии 9 мая на МКС была доставлена копия Знамени Победы. Космонавты записали видеообращение на его фоне. После этого знамя вернули на Землю.
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75 лет Великой ПобедыВолонтеры ПобедыИван ВагнерРоссияДень ПобедыМеждународная космическая станция (МКС)Великая Отечественная война (1941-1945)РоскосмосАнатолий ИванишинОбщество
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