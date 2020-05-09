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75 лет Великой Победы
2020-05-09T10:50
https://ria.ru/20200509/1571194763.html
Посол России в Японии возложил цветы к могиле Зорге
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571203006_0:90:960:630_1036x0_80_0_0_2fb028db6b650fa611dd33a183bf1e71.jpg
РИА Новости

Посол России в Японии возложил цветы к могиле Зорге

04:58 09.05.2020 (обновлено: 10:50 09.05.2020)
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© Фото : The Embassy of the Russian Federation to JapanПосол РФ в Японии Михаил Галузин возложили венок к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге
Посол РФ в Японии Михаил Галузин возложили венок к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге
© Фото : The Embassy of the Russian Federation to Japan
ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Посол РФ в Японии Михаил Галузин и сотрудники дипмиссии по случаю 75-летия Победы возложили венок к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, сообщило посольство.

"Девятого мая по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посол России в Японии Михаил Галузин и работники посольства возложили венок к могиле героя Советского Союза Рихарда Зорге на токийском кладбище Тама. Дипломаты почтили память выдающегося разведчика, который в годы работы в Японии внес неоценимый вклад в разгром германского фашизма и отдал свою жизнь в этой борьбе", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.

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75 лет Великой ПобедыРихард ЗоргеМихаил ГалузинДень ПобедыЯпонияВ мире
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