Посол России в Японии возложил цветы к могиле Зорге

ТОКИО, 9 мая – РИА Новости. Посол РФ в Японии Михаил Галузин и сотрудники дипмиссии по случаю 75-летия Победы возложили венок к могиле легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, сообщило посольство.
"Девятого мая по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посол России в Японии Михаил Галузин и работники посольства возложили венок к могиле героя Советского Союза Рихарда Зорге на токийском кладбище Тама. Дипломаты почтили память выдающегося разведчика, который в годы работы в Японии внес неоценимый вклад в разгром германского фашизма и отдал свою жизнь в этой борьбе", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.