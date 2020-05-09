Посол России в Японии возложил цветы к могиле Зорге

"Девятого мая по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне посол России в Японии Михаил Галузин и работники посольства возложили венок к могиле героя Советского Союза Рихарда Зорге на токийском кладбище Тама. Дипломаты почтили память выдающегося разведчика, который в годы работы в Японии внес неоценимый вклад в разгром германского фашизма и отдал свою жизнь в этой борьбе", - говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.