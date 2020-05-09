Авиапарад во Владивостоке перенесли на два часа из-за тумана

ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Авиапарад в честь Дня Победы во Владивостоке перенесли, предварительно, на два часа из-за погодных условий, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского флота.
Ранее планировалось, что в 11.00 (4.00 мск) со стороны Амурского залива вдоль улицы Светланская в сторону Золотого моста во Владивостоке пролетят 21 самолет и вертолет. 11 самолетов и вертолетов будут представлять морскую авиацию Тихоокеанского флота, а остальные - армию ВВС и ПВО Восточного военного округа. На высотах от 400 до 500 метров пролетят дальние противолодочные самолеты Ту-142, противолодочные самолеты Ил-38, самолет Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35, а также палубные вертолеты Ка-27 и Ми-8, ударные вертолеты Ка-52.
В субботу утром во Владивостоке туман.
"Предварительно, перенесли пролет на 13.00 (6.00 мск). Пока авиапарад не отменяется", - сказал собеседник агентства, отметив, что авиаторы ждут изменения погоды.