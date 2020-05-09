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75 лет Великой Победы
2020-05-09T04:00
https://ria.ru/20200509/1571194462.html
Авиапарад во Владивостоке перенесли на два часа из-за тумана
https://cdn24.img.ria.ru/images/106318/82/1063188206_0:14:3589:2033_1036x0_80_0_0_e5727ef0ae42c760d5a971a44c82a91f.jpg
РИА Новости

Авиапарад во Владивостоке перенесли на два часа из-за тумана

04:00 09.05.2020
1223
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
Перейти в фотобанк
Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 9 мая - РИА Новости. Авиапарад в честь Дня Победы во Владивостоке перенесли, предварительно, на два часа из-за погодных условий, сообщил РИА Новости представитель Тихоокеанского флота.
Ранее планировалось, что в 11.00 (4.00 мск) со стороны Амурского залива вдоль улицы Светланская в сторону Золотого моста во Владивостоке пролетят 21 самолет и вертолет. 11 самолетов и вертолетов будут представлять морскую авиацию Тихоокеанского флота, а остальные - армию ВВС и ПВО Восточного военного округа. На высотах от 400 до 500 метров пролетят дальние противолодочные самолеты Ту-142, противолодочные самолеты Ил-38, самолет Ту-134, высотные истребители МиГ-31, истребители Су-35, а также палубные вертолеты Ка-27 и Ми-8, ударные вертолеты Ка-52.
В субботу утром во Владивостоке туман.
"Предварительно, перенесли пролет на 13.00 (6.00 мск). Пока авиапарад не отменяется", - сказал собеседник агентства, отметив, что авиаторы ждут изменения погоды.
Международная космическая станция
03:1375 лет Великой Победы
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)ВладивостокОбщество
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