Алиев заявил, что "коктейль Молотова" изобрел азербайджанский ученый

"Также весомый вклад в нашу общую Победу внесли и представители азербайджанской науки. Мало кто об этом знает, а ведь великий азербайджанский ученый Юсиф Мамедалиев изобрел зажигательную смесь, ставшую известной как "коктейль Молотова", - сказал Алиев журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.