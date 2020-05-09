Алиев заявил, что "коктейль Молотова" изобрел азербайджанский ученый

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Представители азербайджанской науки внесли весомый вклад в победу Красной Армии в Великой Отечественной войне, ярким примером этого вклада является "коктейль Молотова", заявил президент страны Ильхам Алиев.
"Также весомый вклад в нашу общую Победу внесли и представители азербайджанской науки. Мало кто об этом знает, а ведь великий азербайджанский ученый Юсиф Мамедалиев изобрел зажигательную смесь, ставшую известной как "коктейль Молотова", - сказал Алиев журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.
"Коктейлем Молотова" называют бутылки с зажигательной смесью. Согласно наиболее распространенной версии, термин появился во время Советско-финляндской войны (1939-1940гг). Сначала такие снаряды, которыми финны забрасывали советские танки, называли "коктейлем для Молотова" (наркома иностранных дел СССР). Но со временем предлог пропал, а "коктейли" стали использовать в борьбе с гитлеровской армией.