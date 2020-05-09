Космонавты в День Победы не станут проводить онлайн-общение с ветеранами

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Российские космонавты на МКС смогут увидеть видеозапись авиапарада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пообщаются с семьями и друзьями, но от телемоста с ветеранами из-за коронавируса решено отказаться, рассказали РИА Новости в службе психологической поддержки космонавтов.
"Экипажу на медиацентр МКС будет загружено видео с авиационной частью парада в Москве, репортажи о праздновании Дня Победы. Они смогут пообщаться с семьями и друзьями, этого у них никто не отнимал. Но планировавшийся телемост из Центра управления полетами с ветеранами отменен в связи с ограничениями на передвижение пожилых людей и введения строгих мер посещения Центра. В связи с самоизоляцией невозможно даже съездить к ветеранам домой, чтобы взять у них видеоинтервью", - рассказали в службе психологической поддержки.
Ранее в пресс-службе Роскосмоса РИА Новости сообщили, что в связи с Днем Победы космонавты будут отдыхать с 9 по 11 мая.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что в преддверии 9 мая на МКС была доставлена копия Знамени Победы. Космонавты записали видеообращение на его фоне. После этого знамя вернули на Землю.
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