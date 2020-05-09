Космонавты в День Победы не станут проводить онлайн-общение с ветеранами

"Экипажу на медиацентр МКС будет загружено видео с авиационной частью парада в Москве, репортажи о праздновании Дня Победы. Они смогут пообщаться с семьями и друзьями, этого у них никто не отнимал. Но планировавшийся телемост из Центра управления полетами с ветеранами отменен в связи с ограничениями на передвижение пожилых людей и введения строгих мер посещения Центра. В связи с самоизоляцией невозможно даже съездить к ветеранам домой, чтобы взять у них видеоинтервью", - рассказали в службе психологической поддержки.