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75 лет Великой Победы
2020-05-09T07:58
https://ria.ru/20200509/1571193963.html
Алиев: победа СССР в войне была бы невозможна без азербайджанской нефти
https://cdn21.img.ria.ru/images/156289/07/1562890796_0:196:3076:1926_1036x0_80_0_0_f21099dee3885fc808f18c1da40dbcdd.jpg
РИА Новости

Алиев: победа СССР в войне была бы невозможна без азербайджанской нефти

03:05 09.05.2020 (обновлено: 07:58 09.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
Президент Азербайджана Ильхам Алиев
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Победа Красной Армии в Великой Отечественной войне была бы невозможна без поставок нефти и нефтепродуктов из Азербайджана, заявил президент страны Ильхам Алиев.
"Азербайджан поставлял 70% нефти, 80% топлива и 90% смазочных масел для Красной Армии, без этого победа в войне была бы невозможна", - сказал Алиев журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.
Он подчеркнул, что в Великой Отечественной войне участвовало более 600 тысяч представителей Азербайджана, 300 тысяч из них погибли. Более 120 Героев Советского Союза – выходцы из Азербайджана, свыше 170 тысяч солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями.
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"Приближается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы бережно относимся к этой дате в истории, глубоко чтим память тех, кто внес вклад в победу на поле боя и в тылу, отдаем дань уважения подвигам офицеров и солдат, которые ценою жизни спасли мир от фашизма", - заявил Алиев.
Он также напомнил, что сформированная в Азербайджане 416-я Таганрогская краснознаменная дивизия прошла славный боевой путь от Кавказа до Берлина.
"У нас в стране гордятся подвигами и отвагой воинов этой дивизии, которые, доблестно сражаясь на фронтах Великой Отечественной войны, высоко держали знамя Азербайджана, продемонстрировали лучшие качества нашего народа – патриотизм, смелость, непоколебимость в защите родной земли", - сказал Алиев.
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Ильхам АлиевСССРАзербайджанВ мире
Популярные комментарии
Только нефть была советской, а до советов Российской Империи.А то все победители, кроме русских. Только немцы вот думают иначе, они воевали с русскими.
9 мая, 03:33
TTut_en
35100028
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