Алиев: победа СССР в войне была бы невозможна без азербайджанской нефти

"Азербайджан поставлял 70% нефти, 80% топлива и 90% смазочных масел для Красной Армии, без этого победа в войне была бы невозможна", - сказал Алиев журналу "Национальная оборона", майский номер которого выйдет из печати в ближайшие дни.

Он подчеркнул, что в Великой Отечественной войне участвовало более 600 тысяч представителей Азербайджана, 300 тысяч из них погибли. Более 120 Героев Советского Союза – выходцы из Азербайджана, свыше 170 тысяч солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями.

"Приближается 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Мы бережно относимся к этой дате в истории, глубоко чтим память тех, кто внес вклад в победу на поле боя и в тылу, отдаем дань уважения подвигам офицеров и солдат, которые ценою жизни спасли мир от фашизма", - заявил Алиев.

Он также напомнил, что сформированная в Азербайджане 416-я Таганрогская краснознаменная дивизия прошла славный боевой путь от Кавказа до Берлина