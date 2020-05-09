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75 лет Великой Победы
2020-05-09T02:10
https://ria.ru/20200509/1571193571.html
Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570665600_0:483:2780:2047_1036x0_80_0_0_ed3beef8e63777a72a456d1626edf095.jpg
РИА Новости

Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы

02:10 09.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПредседатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил российскому президенту Владимиру Путину поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Русский народ, который 75 лет назад продемонстрировал беспримерный героизм и дух самопожертвования, достиг великой победы в великой войне за справедливость, чтобы уничтожить фашизм, представлявший угрозу будущему человечества, защитить свою страну и сохранить всемирные мир и безопасность", - говорится в послании.
Ким Чен Ын также отметил, что отношения КНДР и России продолжают развиваться в соответствии с устремлениями народов двух стран, преодолевая всевозможные вызовы и затруднения, с помощью унаследованной традиции дружбы, сформированной чувствами товарищей по оружию в священной войне против общих врагов.
Лидер КНДР также пожелал народу России и ее президенту успехов в строительстве сильного государства и в борьбе против распространения коронавирусной инфекцией, ставшей пандемией.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
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75 лет Великой ПобедыРоссияКим Чен ЫнВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинКНДРСССРВ мире
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9 мая, 02:16
ЛКЛысый Кучерявый
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