Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы

"Русский народ, который 75 лет назад продемонстрировал беспримерный героизм и дух самопожертвования, достиг великой победы в великой войне за справедливость, чтобы уничтожить фашизм, представлявший угрозу будущему человечества, защитить свою страну и сохранить всемирные мир и безопасность", - говорится в послании.