Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил российскому президенту Владимиру Путину поздравления с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"Русский народ, который 75 лет назад продемонстрировал беспримерный героизм и дух самопожертвования, достиг великой победы в великой войне за справедливость, чтобы уничтожить фашизм, представлявший угрозу будущему человечества, защитить свою страну и сохранить всемирные мир и безопасность", - говорится в послании.
Ким Чен Ын также отметил, что отношения КНДР и России продолжают развиваться в соответствии с устремлениями народов двух стран, преодолевая всевозможные вызовы и затруднения, с помощью унаследованной традиции дружбы, сформированной чувствами товарищей по оружию в священной войне против общих врагов.
Лидер КНДР также пожелал народу России и ее президенту успехов в строительстве сильного государства и в борьбе против распространения коронавирусной инфекцией, ставшей пандемией.