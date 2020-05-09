Бастрыкин заявил о важности борьбы с переписыванием истории войны

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы, отметив, что сегодня как никогда важно не допускать искажений подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.
"Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! Для нашей родины 2020 год – год памяти и славы – имеет особое значение. Торжественно отмечая эту юбилейную дату, мы вновь осознаём всю грандиозность победы над фашизмом", - сказал Бастрыкин.
Он отметил, что в России высоко чтят подвиги героев войны, их стойкость, мужество и верность своей родине, а также свято оберегают историческую память.
"Сегодня как никогда важно не допускать пасквилей на подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны, передавая юным наследникам великой победы уважение к истинной мировой истории и стремление познавать и чтить героизм наших отважных предков", - добавил Бастрыкин.