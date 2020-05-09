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75 лет Великой Победы
2020-05-09T05:22
https://ria.ru/20200509/1571193322.html
Бастрыкин заявил о важности борьбы с переписыванием истории войны
https://cdn23.img.ria.ru/images/155863/02/1558630223_0:0:3090:1738_1036x0_80_0_0_a256af9abf61ec575dd8c4002748bec3.jpg
РИА Новости

Бастрыкин заявил о важности борьбы с переписыванием истории войны

01:34 09.05.2020 (обновлено: 05:22 09.05.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин . Архивное фото
МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы, отметив, что сегодня как никогда важно не допускать искажений подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.
"Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! Для нашей родины 2020 год – год памяти и славы – имеет особое значение. Торжественно отмечая эту юбилейную дату, мы вновь осознаём всю грандиозность победы над фашизмом", - сказал Бастрыкин.
Он отметил, что в России высоко чтят подвиги героев войны, их стойкость, мужество и верность своей родине, а также свято оберегают историческую память.
"Сегодня как никогда важно не допускать пасквилей на подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны, передавая юным наследникам великой победы уважение к истинной мировой истории и стремление познавать и чтить героизм наших отважных предков", - добавил Бастрыкин.
Элеонора Митрофанова
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75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)Александр БастрыкинСССРОбщество
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