Бастрыкин заявил о важности борьбы с переписыванием истории войны

"Поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне! Для нашей родины 2020 год – год памяти и славы – имеет особое значение. Торжественно отмечая эту юбилейную дату, мы вновь осознаём всю грандиозность победы над фашизмом", - сказал Бастрыкин.