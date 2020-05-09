Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Юбилей Победы объединяет разные страны мира, несмотря на испытания в международных отношениях, заявила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова в обращении по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (копия имеется в распоряжении РИА Новости).
"В этот героический и победоносный день мы вспоминаем наших союзников по антигитлеровской коалиции. Приносим свою благодарность народам Великобритании, США и Франции за вклад в общую победу против "коричневой чумы". 75-летие Великой Победы – наш общий юбилей. И несмотря на испытания в международных отношениях, нас по-прежнему многое объединяет", - подчеркнула она.
По словам Митрофановой, в России помнят и чтут вклад в Победу ветеранов Арктических конвоев. Она также напомнила о гуманитарной помощи британцев осажденному Сталинграду в дни войны. "Для меня это особый город: легендарный для всего мира Сталинград, ставший поворотным пунктом во Второй мировой войне, мой родной город. Здесь память о мужестве его защитников и их величайшем подвиге впитывается новыми поколениями с рождения", - подчеркнула глава Россотрудничества.
По словам Митрофановой, особым стал день исторической встречи на Эльбе советских защитников с союзнической армией из США. "То доверие и единство должно оставаться для нас примером", - считает она.
Она подчеркнула необходимость совместных усилий для сохранения мира и противостояния новым глобальным испытаниям, которые стоят перед человечеством. "Мы черпаем веру и силы для преодоления новых масштабных угроз в беспримерном мужестве наших ветеранов, в их Великой Победе, 75-летие которой мы сегодня празднуем", - заключила глава Россотрудничества.