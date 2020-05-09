Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-09T01:29
https://ria.ru/20200509/1571193239.html
Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
https://cdn22.img.ria.ru/images/153000/90/1530009001_0:229:3072:1957_1036x0_80_0_0_e64badf37f0e469381cf19b84e3908fc.jpg
РИА Новости

Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира

01:29 09.05.2020
170
© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЭлеонора Митрофанова
Элеонора Митрофанова
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в фотобанк
Элеонора Митрофанова. Архивное фото
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Юбилей Победы объединяет разные страны мира, несмотря на испытания в международных отношениях, заявила руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова в обращении по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (копия имеется в распоряжении РИА Новости).
"В этот героический и победоносный день мы вспоминаем наших союзников по антигитлеровской коалиции. Приносим свою благодарность народам Великобритании, США и Франции за вклад в общую победу против "коричневой чумы". 75-летие Великой Победы – наш общий юбилей. И несмотря на испытания в международных отношениях, нас по-прежнему многое объединяет", - подчеркнула она.
По словам Митрофановой, в России помнят и чтут вклад в Победу ветеранов Арктических конвоев. Она также напомнила о гуманитарной помощи британцев осажденному Сталинграду в дни войны. "Для меня это особый город: легендарный для всего мира Сталинград, ставший поворотным пунктом во Второй мировой войне, мой родной город. Здесь память о мужестве его защитников и их величайшем подвиге впитывается новыми поколениями с рождения", - подчеркнула глава Россотрудничества.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:2275 лет Великой Победы
Путин: память о войне поможет взаимодействию в борьбе с новыми угрозами
По словам Митрофановой, особым стал день исторической встречи на Эльбе советских защитников с союзнической армией из США. "То доверие и единство должно оставаться для нас примером", - считает она.
"Народы Китая, Индии, Монголии и других стран были с нами по одну сторону баррикад и ковали вместе эту победу. Сегодня – наш общий праздник", - указала Митрофанова.
Она подчеркнула необходимость совместных усилий для сохранения мира и противостояния новым глобальным испытаниям, которые стоят перед человечеством. "Мы черпаем веру и силы для преодоления новых масштабных угроз в беспримерном мужестве наших ветеранов, в их Великой Победе, 75-летие которой мы сегодня празднуем", - заключила глава Россотрудничества.
430001
Обсудить 1
75 лет Великой ПобедыРоссияЭлеонора МитрофановаВеликая Отечественная война (1941-1945)Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)СталинградСШАМонголия
Рекомендуем
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин заявил о важности борьбы с переписыванием истории войны
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов
Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
СБ ООН
В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
Кадр из фильма «Хоббит: Неожиданное путешествие»
Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын
Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
Праздничный салют в честь Дня Победы
От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
Бразилия
Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
Девушки в защитных масках
Дерматолог рассказал, как пережить "масочный режим" в жару
Будильник
Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня на самоизоляции
Наклейка на борту автомобиля с медицинским оборудованием для оказания помощи Италии в борьбе с распространением коронавируса
Из Италии вернулся второй самолет с российскими военными медиками
Президент России Владимир Путин
Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
Вид города Триполи, Ливия
Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
Берег Черного моря
Ученые выяснили, можно ли заразиться коронавирусом через воду
Снаряжение и документы, изъятые после предполагаемой попытки вторжения на территорию Венесуэлы
США заявили о непричастности к вторжению в Венесуэлу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:59Зеленский заявил, что ожидает от Саакашвили результата в ближайшие месяцы
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
16:25Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы на Поклонной горе
16:18Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины вылетел из Венесуэлы
16:15Силовики установили 500 мин у дороги, используемой ОБСЕ, заявили в ЛНР
16:14В Самарской области умерла 81-летняя пациентка с COVID-19
Лента новостейМолния