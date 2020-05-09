Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира

"В этот героический и победоносный день мы вспоминаем наших союзников по антигитлеровской коалиции. Приносим свою благодарность народам Великобритании, США и Франции за вклад в общую победу против "коричневой чумы". 75-летие Великой Победы – наш общий юбилей. И несмотря на испытания в международных отношениях, нас по-прежнему многое объединяет", - подчеркнула она.