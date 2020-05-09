Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая

"Песни Великой Победы". Праздничный концерт в Кремле 9 мая в 14.00 на Первом канале. В программе: В. Лановой ("От героев былых времен"), М. Ножкин ("Последний бой"), Л. Лещенко ("День Победы"), Ф. Киркоров и Б. Киркоров ("Алеша"), О. Газманов ("Путь-дорожка фронтовая")", - сказано в пресс-релизе Первого канала.

"10.30 "В парадном строю". Специальный репортаж. Автор – Матвей Шестаков. Парад Победы всегда был особо значимым событием в истории нашей страны. Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, и память о подвиге нашего народа передавалась из поколения в поколение. Тем не менее, в советское время праздничный парад в честь победы в этой ужасной войне проводили всего четыре раза, считая тот самый первый парад 1945 года. Лишь начиная с 1995 года это масштабное мероприятие стало ежегодным, и 9 мая войска проходят по Красной площади, отдавая честь ветеранам на трибунах", - говорится в пресс-релизе телеканала ТВ Центр.