Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая

МОСКВА, 9 мая - РИА Новости. Цветную версию кинофильма "Офицеры", концерт "Песни Великой Победы" и документальный сериал о маршалах Советского Союза покажут российские телеканалы 9 мая в честь Дня Победы, говорится в пресс-релизах вещателей.
Телеканал "Россия 1" в честь праздника покажет премьеру фильма Алексея Денисова "Парад Победителей".
"Двадцать четвертого июня 1945 года в Москве состоялся легендарный парад в честь Победы над гитлеровской Германией. Это было уникальное событие, продолжавшееся 2 часа 2 минуты... Почему для маршалов долго не могли подобрать коней? Кто из иностранных военных участвовал в параде? Почему всего за десять минут до вылета отменили пролет над Красной площадью 570 боевых самолетов? Ответы на эти вопросы, а также уникальные кадры исторического парада Победы – в новом фильме Алексея Денисова", - говорится в пресс-релизе ВГТРК.
В эфире "России 1" также состоится концерт "С днем Победы!". Ведущие Андрей Малахов и Дарья Златопольская в прямом эфире свяжутся из студии с городами в 11 часовых поясах страны, чтобы вместе поздравить ветеранов и почтить память фронтовиков из самых разных уголков России.
На телеканале "Звезда" в День Победы, по информации пресс-службы вещателя, планируется показ документальных сериалов. Так, с 7.15 в эфир выйдут эпизоды "Оружие Победы. Щит и меч Красной армии". А в 10.00 начнется цикл картин "Маршалы Сталина", посвященных Ивану Коневу, Георгию Жукову, Константину Рокоссовскому и другим полководцам.
"Песни Великой Победы". Праздничный концерт в Кремле 9 мая в 14.00 на Первом канале. В программе: В. Лановой ("От героев былых времен"), М. Ножкин ("Последний бой"), Л. Лещенко ("День Победы"), Ф. Киркоров и Б. Киркоров ("Алеша"), О. Газманов ("Путь-дорожка фронтовая")", - сказано в пресс-релизе Первого канала.
Кроме того, зрители увидят легендарные картины "В бой идут одни старики" и "Офицеры" в цвете.
"10.30 "В парадном строю". Специальный репортаж. Автор – Матвей Шестаков. Парад Победы всегда был особо значимым событием в истории нашей страны. Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, и память о подвиге нашего народа передавалась из поколения в поколение. Тем не менее, в советское время праздничный парад в честь победы в этой ужасной войне проводили всего четыре раза, считая тот самый первый парад 1945 года. Лишь начиная с 1995 года это масштабное мероприятие стало ежегодным, и 9 мая войска проходят по Красной площади, отдавая честь ветеранам на трибунах", - говорится в пресс-релизе телеканала ТВ Центр.
На ТНТ с 12.00 до 20.00 можно будет увидеть все эпизоды первого сезона сериала "Патриот" – комедии о том, как спецназовец Саня Кучин вернулся со службы в родной городок, чтобы навести порядок. А в 21.00 в эфир выйдет российский фильм "Герой" с Александром Петровым в главной роли.