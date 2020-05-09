Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Недостаток свежего воздуха в условиях самоизоляции может привести к ухудшению состояния волос и их выпадению, поэтому необходимо по возможности проводить больше времени на балконе или у открытого окна, а также регулярно мыть голову. Об этом Недостаток свежего воздуха в условиях самоизоляции может привести к ухудшению состояния волос и их выпадению, поэтому необходимо по возможности проводить больше времени на балконе или у открытого окна, а также регулярно мыть голову. Об этом АГН "Москва" сообщила доцент кафедры кожных и венерических болезней Первого МГМУ имени Сеченова, кандидат медицинских наук Анфиса Лепехова.

"Нехватка свежего воздуха будет неблагоприятно влиять как на организм в целом, так и на волосы в том числе. При недостатке свежего воздуха могут развиться заболевания легких и сосудов вплоть до возникновения сердечной недостаточности", - предупредила врач.

По ее словам, при недостатке свежего воздуха активизируются гормоны стресса, которые сильно влияют на фазу роста волоса. "Связываясь с рецепторами в волосяных фолликулах, они сокращают фазу роста и немедленно переводят волос в фазу телогена - то есть, в фазу выпадения", - пояснила Лепехова. Она отметила, что необходимо учитывать и то, что стресс человек может испытывать в том числе и в связи с самим режимом самоизоляции.

При этом специалист подчеркнула, что в условиях самоизоляции дышать свежим воздухом можно на балконе или у открытого окна, а выходить на прогулки следует только после снятия ограничительных мер.

"Сейчас на улице ситуация явно пострашнее проблем с волосами. Находясь в квартире, старайтесь регулярно выходить на балкон или стоять у открытого окошка. По возможности избавьтесь от лишнего стресса, постарайтесь настроиться на позитивные эмоции", - заключила врач.

Пандемия нового коронавируса охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ , заражены более 3,7 миллиона человек, из которых почти 260 тысяч умерли. В России общее количество заболевших COVID-19 достигло 187 859 человек, из них 1723 скончались, 26 608 пациентов выздоровели.

В большинстве регионов страны ввели режим всеобщей изоляции, в Москве также работает пропускная система. Власти призывают граждан не выходить из дома без крайней необходимости, соблюдать правила гигиены, а на улице держать дистанцию от других людей.