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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-09T00:22
https://ria.ru/20200509/1571192326.html
В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек
https://cdn21.img.ria.ru/images/104381/93/1043819395_0:70:1632:988_1036x0_80_0_0_f20c42013a2a97ae65b63ed71a5a6eed.jpg
РИА Новости

В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек

00:22 09.05.2020
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© Flickr / texx1978Тирасполь
Тирасполь
© Flickr / texx1978
Тирасполь. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Еще 17 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Приднестровье в пятницу, общее число достигло 600, сообщил оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения коронавируса.
"Сегодня в лаборатории Тирасполя и Кишинева были отправлены 229 проб пациентов с подозрением на COVID-19, а также больных (повторно), кто проходит лечение в территориальных медучреждениях и идет на поправку. Три биоматериала остаются в работе, 17 дали положительный результат, остальные – отрицательный", - говорится в сообщении.
Оперштаб также сообщил о 24 выздоровевших. 10 пациентов выписаны из Слободзейского инфекционного госпиталя, шесть из республиканского госпиталя инвалидов ВОВ и восемь из Рыбницкого карантинного центра.
По данным оперштаба непризнанной республики, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 600 приднестровцев, 25 человек скончались, 175 пациент выздоровел.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Приднестровская Молдавская РеспубликаВ мире
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