В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек

"Сегодня в лаборатории Тирасполя и Кишинева были отправлены 229 проб пациентов с подозрением на COVID-19, а также больных (повторно), кто проходит лечение в территориальных медучреждениях и идет на поправку. Три биоматериала остаются в работе, 17 дали положительный результат, остальные – отрицательный", - говорится в сообщении.