В Приднестровье число больных COVID-19 выросло до 600 человек

ТИРАСПОЛЬ, 9 мая - РИА Новости. Еще 17 случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Приднестровье в пятницу, общее число достигло 600, сообщил оперативный штаб по профилактике и недопущению распространения коронавируса.
"Сегодня в лаборатории Тирасполя и Кишинева были отправлены 229 проб пациентов с подозрением на COVID-19, а также больных (повторно), кто проходит лечение в территориальных медучреждениях и идет на поправку. Три биоматериала остаются в работе, 17 дали положительный результат, остальные – отрицательный", - говорится в сообщении.
Оперштаб также сообщил о 24 выздоровевших. 10 пациентов выписаны из Слободзейского инфекционного госпиталя, шесть из республиканского госпиталя инвалидов ВОВ и восемь из Рыбницкого карантинного центра.
По данным оперштаба непризнанной республики, всего коронавирус лабораторно подтвержден у 600 приднестровцев, 25 человек скончались, 175 пациент выздоровел.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.