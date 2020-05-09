Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-05-09T00:30
https://ria.ru/20200509/1571187073.html
В США сняли на видео медведя, который отдыхал у входа в торговый центр
https://cdn23.img.ria.ru/images/155246/10/1552461030_0:10:3072:1738_1036x0_80_0_0_97e4960d2fad35aae0f84c5109e098f8.jpg
РИА Новости

В США сняли на видео медведя, который отдыхал у входа в торговый центр

00:30 09.05.2020
2298
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В США, в городе Миннесота сняли на видео медведя, который отдыхал у входа в торговый центр, сообщает UPI.
Райан Карлсон, охранник в торговом центре, закрытом из-за пандемии, сделал видео и фотографии медведя, расположившегося у входа.
Он рассказал, что увидел животное, когда патрулировал на автомобиле территорию в районе трех часов утра. Хищник лежал возле двери в закусочную, из которой сейчас доставляют еду клиентам на дом.
Карлсон поделился кадрами с директором торгового центра Кэти Каз, которая разместила их в соцсети.
Медведи попрошайничают на дорогах Сахалинской области
27 апреля, 00:11Туризм
В США медведь влез в грузовик в поисках еды
401110
ТуризмТуризммедведиНовости - ТуризмСШАМиннесота
Рекомендуем
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Ильхам Алиев
Алиев заявил, что "коктейль Молотова" изобрел азербайджанский ученый
Советский офицер ведет корректировку артиллерийского огня на разрушенных улицах Берлина
Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
Производство масок
Ученый назвал способы дезинфекции масок
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 МС
Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
Полицейские в защитных масках на Красной площади в Москве
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Банкноты номиналом 2000 рублей
Названа опасность досрочного погашения кредита
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
В Роспотребнадзоре рассказали, чем коронавирус отличается от гриппа
Банкноты номиналом 1 доллар США
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
LIVE: Акция Бессмертный полк в онлайн-формате
Акция "Бессмертный полк". Прямая трансляция
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
LIVE: Владимир Путин участвует в торжественных мероприятиях в День Победы
Обращение Владимира Путина к россиянам. Прямая трансляция
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:57МИД Таджикистана вручил ноту послу Киргизии после инцидента на границе
16:53В ЛНР сшили 38-метровое полотно с именами ветеранов
16:51Глава Поморья возложил цветы к Вечному огню
16:50Получившего травму космонавта Тихонова не включили в осенний полет на МКС
16:48В Ростове-на-Дону УК оплатила коммунальные услуги ветеранам
16:46Косачев призвал политиков объединиться против фальсификации истории
16:41В Азербайджане еще 143 человека заразились COVID-19
16:40Судно для завершения "Северного потока — 2" прибыло в Германию
16:35В России почти две тысячи домов украсили георгиевскими лентами
16:35Полиция в Одессе составила несколько протоколов за георгиевские ленты
16:34Володин возложил цветы к братской могиле в Смоленской области
16:32В Аланье провели концерт "на колесах" по случаю 75-летия Победы
16:30Белый дом назвал победителями нацизма только США и Британию
16:29В аэропорту Триполи два самолета были повреждены ракетными ударами
16:26Россияне и итальянцы в День Победы возложили цветы на римском кладбище
16:25Патриарх Кирилл возложил цветы к монументу Победы на Поклонной горе
16:18Самолет с 79 гражданами России, Белоруссии и Украины вылетел из Венесуэлы
16:15Силовики установили 500 мин у дороги, используемой ОБСЕ, заявили в ЛНР
16:14В Самарской области умерла 81-летняя пациентка с COVID-19
16:14Эпидемиологическая ситуация в Испании может ухудшиться, сообщил эксперт
Лента новостейМолния