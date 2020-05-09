В США сняли на видео медведя, который отдыхал у входа в торговый центр

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. В США, в городе Миннесота сняли на видео медведя, который отдыхал у входа в торговый центр, сообщает UPI.
Райан Карлсон, охранник в торговом центре, закрытом из-за пандемии, сделал видео и фотографии медведя, расположившегося у входа.
Он рассказал, что увидел животное, когда патрулировал на автомобиле территорию в районе трех часов утра. Хищник лежал возле двери в закусочную, из которой сейчас доставляют еду клиентам на дом.
Карлсон поделился кадрами с директором торгового центра Кэти Каз, которая разместила их в соцсети.
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