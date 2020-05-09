Греция предлагает разрешить туры между странами, справившимися с COVID-19

МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Греция предложила создать "безопасный коридор", который позволит путешествовать между странами, успешно справившимися с пандемией коронавируса, Греция предложила создать "безопасный коридор", который позволит путешествовать между странами, успешно справившимися с пандемией коронавируса, сообщает Greek City Times.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис уверен, что такая мера даст возможность довольно быстро оживить туризм после снятия пограничных ограничений и открыться курортам уже летом.

Мицотакис выдвинул это предложение во время видеоконференции с главами правительств семи стран, которые победили вирусную инфекцию или почти с ней справились. Это Австрия, Дания, Норвегия, Израиль, Сингапур, Чехия и Австралия.