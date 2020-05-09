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Туризм
2020-05-09T11:32
https://ria.ru/20200509/1571184981.html
Греция предлагает разрешить туры между странами, справившимися с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/153523/36/1535233647_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_9c5f90d11e411977dbffd28493552128.jpg
РИА Новости

Греция предлагает разрешить туры между странами, справившимися с COVID-19

11:32 09.05.2020
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CC0 / kristijan_meh / Пляж Навайо. Закинф, Греция
Пляж Навайо. Закинф, Греция
CC0 / kristijan_meh /
МОСКВА, 9 мая – РИА Новости. Греция предложила создать "безопасный коридор", который позволит путешествовать между странами, успешно справившимися с пандемией коронавируса, сообщает Greek City Times.
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис уверен, что такая мера даст возможность довольно быстро оживить туризм после снятия пограничных ограничений и открыться курортам уже летом.
Мицотакис выдвинул это предложение во время видеоконференции с главами правительств семи стран, которые победили вирусную инфекцию или почти с ней справились. Это Австрия, Дания, Норвегия, Израиль, Сингапур, Чехия и Австралия.
"Безопасные коридоры" — это гигиенические стандарты и протоколы, которые позволят туристам безопасно путешествовать, не подвергая риску себя и жителей посещаемых стран. Они могут касаться правил авиаперелетов, размещения в отелях, посещения достопримечательностей.
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