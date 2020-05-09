Работы по восстановлению леса в России проведены на 50 тысячах гектаров

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. На начало мая выполнено 17% от годового плана по восстановлению леса на территории России. В результате общая площадь работ достигла почти 50 тысяч гектаров. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды России.

При этом за последние две недели территория, на которой проведены лесовосстановительные мероприятия, увеличилась в три раза. Так, к началу мая площадь работ в Омской области выросла в 18 раз — с 68,3 гектара до 1,3 тысячи гектаров. Следом идет Уральский федеральный округ, где с середины апреля территория под выращивание лесов увеличилась в 12 раз — с 132 гектаров до 1,6 тысячи гектаров.

В Сибири мероприятия проведены на 7,3 тысячи гектаров, что в восемь раз больше, чем в середине апреля, а Алтайский край расширил территорию лесовосстановления почти в три раза — с 770 гектаров до 2,2 тысячи гектаров. В Томской области работы охватили 2,3 тысячи гектаров.

По высадкам также лидируют Владимирская, Тверская, Смоленская, Калужская, Брянская, Ульяновская, Новгородская, Нижегородская области и Удмуртская Республика. Они опережают Приволжский, Северо-Западный и Центральный федеральные округа, где территория лесовосстановительных работ за вторую половину апреля увеличилась почти втрое.

Всего с начала сезона в Курганской области восстановлено более 890 гектаров лесов, в Челябинской — 417 гектаров, в Тюменской — 292 гектара. Также по итогам апреля выполнен план этого года по искусственному лесовосстановлению в Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Чувашии, Ставропольском крае, Белгородской, Липецкой, Тамбовской, Ростовской, Астраханской, Пензенской и Ульяновской областях.