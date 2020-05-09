Антониу Гуттереш: жертвы СССР во имя Победы никогда не должны быть забыты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш планировал приехать в Москву на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Но пандемия коронавирусной инфекции внесла в эти планы коррективы. О том, ждет ли нас третья мировая война, о роли советского народа в Победе над нацизмом, о предстоящем саммите "пятерки" Совбеза ООН и о мире после эпидемии глава Организации Объединенных Наций рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Алану Булкаты.

— В этом году отмечается 75-я годовщина окончания Второй мировой войны и 75 лет с момента создания ООН. В одном из ваших интервью вы сказали, что основным достижением организации за этот срок было то, что она не допустила третьей мировой войны. Есть ли сегодня риск того, что такая война будет развязана? Какие конфликты могут послужить искрой для нее?

— Я думаю, сотрудничество между государствами, примером которого служит само по себе создание ООН, помогло не допустить ужасов новой мировой войны – оно и далее может помогать в предотвращении (войны).

Действительно, из-за трагедии Второй мировой войны международное сообщество объединилось и решило создать Организацию Объединенных Наций для укрепления международного мира и безопасности.

Как напоминает нам Устав ООН, главная цель Организации Объединенных Наций — избавить грядущие поколения от бедствий войны.

Однако несмотря на то, что в течение 75 лет мировой войны не произошло, конфликты все еще продолжаются во многих частях мира. Это и послужило основой для озвученного мной в марте призыва к глобальному прекращению огня, чтобы мы смогли сосредоточиться на нашем общем враге — пандемии COVID-19. Я по-прежнему призываю все страны присоединиться к прекращению огня, чтобы мы смогли сконцентрироваться на прекращении (пандемии) и восстановлении от COVID-19.

— Сегодня мы становимся свидетелями того, как некоторые государства пытаются переписать историю в части, касающейся роли Советского Союза в победе над нацистской Германией. Вы согласны, что такая политика искажения истории представляет угрозу мировому порядку? Быть может, ООН стоит рассмотреть возможность создания специального органа или назначения спецпосланника, который отслеживал бы попытки фальсификации истории?

— Памятные мероприятия в этом году напоминают нам о миллионах погибших и огромной цене, которую заплатили страны. Вторая мировая война была временем невероятных зверств и потери человечности. Война нанесла тяжелый урон многим государствам, включая республики бывшего Советского Союза, на долю которых пришлось наибольшее число жертв. Это так или иначе коснулось почти каждой семьи. Жертвы, принесенные народом Советского Союза во имя победы над нацизмом — не только человеческие, но жертвы во всех смыслах слова, — не должны быть забыты никогда.

Ранее в этом году я посетил весьма волнительное мероприятие, посвященное годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц солдатами Красной армии. Такие мероприятия и церемонии чествуют участников тех событий и напоминают всем нам о том, что произошло.

— Насколько вас беспокоят проявления неонацизма в некоторых уголках планеты? Есть ли понимание, какие государства и сообщества оказываются наиболее уязвимыми перед возрождением нацизма?

— Я чрезвычайно обеспокоен тем, что террористы и неонацисты наращивают вербовку и (усиливают) радикализацию, используя интернет и современные технологии.

Они расчетливы и хорошо подкованы в технологиях, как и любой современный подросток. Эти группы публикуют видео на новейших платформах и в приложениях, часто специально разработанных для того, чтобы заманивать молодых людей. Их сообщения пропитаны ложными посулами славы и реальным подстрекательством, нацеленным против наиболее уязвимых слоев общества.

Родители, учителя, всевозможные лидеры должны срочно принять меры против распространения этой подпольной ненависти. Организация Объединенных Наций полностью вовлечена в эту борьбу. В прошлом году я запустил Стратегию ООН и План действий по борьбе с ненавистническими высказываниями. В ней мы используем наши организационные возможности, механизмы защиты прав человека и работу в интересах мирного, инклюзивного и процветающего общества.

— Как и 80 лет назад над миром нависла общая угроза – в этот раз это пандемия. Вы призвали прекратить огонь во всех конфликтах на Земле и объединиться в борьбе с вирусом. Вы удовлетворены реакцией, которую услышали в ответ на ваш призыв? По вашему мнению, какие ошибки были допущены странами и международными организациями в ходе борьбы с пандемией коронавируса?

— Ситуация с этим вирусом беспрецедентна и требует беспрецедентного ответа. Мы скорбим по ушедшим и крайне обеспокоены тем, что последует еще много (смертей), особенно в наиболее уязвимых странах. Мы полностью вовлечены в борьбу за спасение жизней, за недопущение голода, за облегчение страданий и участвуем в планировании восстановления (стран от последствий коронавирусной инфекции).

Больше всего в борьбе с пандемией необходимо единство — единство между правительствами и между людьми. Мой призыв к прекращению огня получил широкий резонанс и был поддержан более чем сотней правительств совместно с региональными организациями, религиозными лидерами и другими. Но уровень недоверия остается высоким, поэтому будет трудно перейти к реализации. Мы работаем с правительствами и вооруженными группировками, чтобы их согласие воплотилось в эффективное прекращение огня. Я надеюсь, что Совет Безопасности объединится и примет решения, которые будут способствовать устойчивому прекращению огня и прочному миру.

Всемирная организация здравоохранения руководит нашим ответом на пандемию, помогая странам в подготовке и в борьбе с вирусом, уделяя особое внимание наиболее уязвимым государствам.

Когда мы наконец перевернем страницу с COVID-19, у нас появится время оглянуться и понять, как возникла такая болезнь, как она настолько быстро принесла опустошение по всему земному шару и как все стороны реагировали на кризис. Уроки, которые мы извлечем, будут иметь крайне важное значение для эффективного решения подобных проблем, поскольку они могут возникнуть в будущем.

Но сейчас не то время. И не время сокращать ресурсы, выделяемые для операций ВОЗ или любой другой гуманитарной организации в борьбе с вирусом.

— Подготовка к саммиту лидеров "пятерки" постоянных членов СБ ООН продолжается. Вас пригласили? С какими словами вы бы обратились к этим лидерам?

— Я надеюсь, эта встреча состоится. Это члены "пятерки" должны решить, кто будет участвовать в мероприятии.

Абсолютно необходимо, чтобы страны объединились, чтобы крупные державы смогли преодолеть свои трудности и Совет Безопасности был более активным и более эффективным в вопросах мира и безопасности, связанных с коронавирусом, чтобы (державы) могли помочь в достижении перемирия в ряде ситуаций, где, как мы знаем, существует много помех. Преодолеть эти трудности очень сложно, и нам требуются единство и сила международного сообщества.

— Ряд политиков и экспертов заявляют, что после пандемии государствам придется основать новый миропорядок, который будет полностью отличаться от того, который существовал с 1945 года. Некоторые из них предрекают, что страны, которые всегда были известны как мировые лидеры, этого лидерства лишатся. Какой будет роль ООН в этом новом миропорядке? Какими будут его отличительные черты?

— Сейчас основным моментом, на котором мы все должны сосредоточиться, является победа над пандемией, несущей огромные страдания всему миру. Однако мы также должны начать думать о мире после коронавируса, начинать строить планы.

Думаю, что восстановление после пандемии COVID-19 может помочь направить мир на более безопасный, здоровый, более устойчивый и комплексный путь.

Будет крайне важно устранить уязвимые места, неравенство, пробелы в социальной защите, которые так болезненно проявляются, и поставить женщин и гендерное равенство во главу угла, если мы хотим быть стойкими перед будущими потрясениями.

Восстановление должно идти параллельно с действиями по борьбе с изменением климата. Я призываю правительства сделать так, чтобы расходы на оживление экономики ускорили декарбонизацию всех сторон нашей экономики, и сделать приоритетным создание экологичных рабочих мест.

Нам потребуется объединенный многосторонний подход, укрепляющий координацию между всеми глобальными организациями, чтобы при этом региональные организации могли внести свой жизненно важный вклад. И нам будет нужен всеобъемлющий многосторонний подход, основанный на глубоком взаимодействии с гражданским обществом, бизнесом, местными и региональными властями, а также другими заинтересованными сторонами, где голос молодежи будет играть решающую роль в формировании нашего будущего.

Наша модель мира после COVID будет по-прежнему строиться на Целях устойчивого развития и Парижском соглашении об изменении климата.

— Президент РФ Владимир Путин объявил, что из-за пандемии коронавируса парад Победы 9 мая и все массовые мероприятия переносятся. Примете ли вы участие в торжествах, когда будет объявлена новая дата?