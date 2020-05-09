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Культура
2020-05-09T08:00
https://ria.ru/20200509/1571121034.html
Фильмы войны: Василий Иванович, Швейк и Дональд Дак сражаются с фашистами
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571122207_0:0:1436:809_1036x0_80_0_0_ca1429f77a9e9a82c075d9b71950d431.jpg
РИА Новости

Фильмы войны: Василий Иванович, Швейк и Дональд Дак сражаются с фашистами

08:00 09.05.2020
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© Ленфильм, 1941Кадр из фильма "Чапаев с нами"(1941)
Кадр из фильма Чапаев с нами(1941)
© Ленфильм, 1941
МОСКВА, 9 мая — РИА Новости, Павел Сурков. В годы Великой Отечественной на фронт пошли и любимые герои. У солдат возникало ощущение, что те, за чьими приключениями они следили на экранах или на страницах книг, воевали вместе с ними. О роли искусства в военное время — в материале РИА Новости.

Чапаев с нами!

Самый популярный фильм 1930-х. На "Чапаева" ходили семьями, и не по одному разу. Мальчишки по всей стране играли в "Чапая", мастеря шашки из палок, а бурки — из маминых платков. И, конечно, в каждой компании был счастливчик, который рассказывал, что однажды видел "особо секретный" вариант фильма, в котором Чапаев на самом деле не погиб в волнах Урала, а выплыл.
И вот в первые месяцы войны это случилось на самом деле. Режиссер Василий Петров снял короткометражку "Чапаев с нами" — альтернативный вариант концовки знаменитой картины.
Удалого героя по-прежнему играл Борис Бабочкин: лента начиналась ровно с того, чем заканчивался "Чапаев" — Василий Иванович, под градом пуль, раненый, из последних сил переплывал реку. И на этот раз ему удавалось добраться до противоположного берега. А там его уже ждали верные союзники: танкист и кавалерист. "Что, опять немцы полезли?" — сурово спрашивал Чапаев. Надев неизменную папаху и бурку, бодро вскакивал в седло и произносил речь:

"Так деритесь всегда, как мы дрались! Или нет! Еще лучше деритесь! Не давайте пощады врагу, а я проклинаю его чапаевским проклятьем. И помните, бойцы, Чапаев всегда с вами! Вперед!"

© Ленфильм, 1941

Борис Бабочкин в фильме "Чапаев с нами" (1941)

Кадр из фильма Чапаев с нами(1941)
1 из 2

Борис Бабочкин в фильме "Чапаев с нами" (1941)

© Ленфильм, 1941
© Ленфильм, 1941

Борис Бабочкин в фильме "Чапаев с нами" (1941)

Кадр из фильма Чапаев с нами(1941)
2 из 2

Борис Бабочкин в фильме "Чапаев с нами" (1941)

© Ленфильм, 1941
1 из 2

Борис Бабочкин в фильме "Чапаев с нами" (1941)

© Ленфильм, 1941
2 из 2

Борис Бабочкин в фильме "Чапаев с нами" (1941)

© Ленфильм, 1941
Фильм пользовался оглушительным успехом. "Чапаев с нами" стал своеобразным символом, надеждой. Это не просто агитационная короткометражка, а великолепная, точно найденная аллегория. Нового "Чапаева" показывали на фронте бойцам перед атакой — и лучшего духоподъемного средства не было.

Верный Швейк

В так и не написанном продолжении "Похождений бравого солдата Швейка" главный герой Ярослава Гашека должен был оказаться в самой гуще Первой мировой войны и попасть в русский плен. Однако за русских Швейк все же повоевал — в фильме Сергея Юткевича, который вышел в 1943 году.
В "Новых похождениях Швейка" бравого солдата призывают в гитлеровскую армию, но он, естественно, не хочет воевать за фашистов. И помогает партизанам — вместе они придумывают все новые способы расправиться с Гитлером.
Но нелепые события складываются таким образом, что Швейк несколько раз волей-неволей спасает фюрера, за что получает аж три Железных креста. В итоге, конечно, справедливость восторжествовала: фашисты одурачены, бравый солдат Швейк снова всех посрамил.
© Сталинабадская, студия Союздетфильм, 1943

Сергей Мартинсон в фильме "Новые похождения Швейка" (1943)

Кадр из фильма Новые похождения Швейка(1943)
1 из 4

Сергей Мартинсон в фильме "Новые похождения Швейка" (1943)

© Сталинабадская, студия Союздетфильм, 1943
© Сталинабадская, студия Союздетфильм, 1943

Сергей Филиппов в фильме "Новые похождения Швейка" (1943)

Кадр из фильма Новые похождения Швейка(1943)
2 из 4

Сергей Филиппов в фильме "Новые похождения Швейка" (1943)

© Сталинабадская, студия Союздетфильм, 1943
© Сталинабадская, студия Союздетфильм, 1943

Борис Тенин в фильме "Новые похождения Швейка" (1943)

Кадр из фильма Новые похождения Швейка(1943)
3 из 4

Борис Тенин в фильме "Новые похождения Швейка" (1943)

© Сталинабадская, студия Союздетфильм, 1943
© Сталинабадская, студия Союздетфильм, 1943

Фаина Раневская в фильме "Новые похождения Швейка" (1943)

Кадр из фильма Новые похождения Швейка(1943)
4 из 4

Фаина Раневская в фильме "Новые похождения Швейка" (1943)

© Сталинабадская, студия Союздетфильм, 1943
1 из 4

Сергей Мартинсон в фильме "Новые похождения Швейка" (1943)

© Сталинабадская, студия Союздетфильм, 1943
2 из 4

Сергей Филиппов в фильме "Новые похождения Швейка" (1943)

© Сталинабадская, студия Союздетфильм, 1943
3 из 4

Борис Тенин в фильме "Новые похождения Швейка" (1943)

© Сталинабадская, студия Союздетфильм, 1943
4 из 4

Фаина Раневская в фильме "Новые похождения Швейка" (1943)

© Сталинабадская, студия Союздетфильм, 1943
Это была отличная сатирическая комедия. Гитлера сыграл Сергей Мартинсон, туповатого ефрейтора Шпуке — Сергей Филиппов. Лучшие комики страны изображали врагов такими же, как на карикатурах Бориса Ефимова или Кукрыниксов. Одураченные Швейком (эту роль исполнил Борис Тенин) гитлеровцы выходили нелепыми и жалкими, а фюрера в финале вообще сажали, как дикого зверя, в клетку.
Красная армия уже наступала, вера в то, что враг будет повержен, крепла с каждым днем — и новая история о Швейке стала в этом отличным подспорьем.

Карандаш и Клякса

В тылу один из главных любимцев Советского Союза, клоун Михаил Румянцев, известный как Карандаш, подготовил для цирка специальные номера, тоже поддерживающие боевой дух у зрителя. Несмотря ни на что, цирк продолжал работать, и Карандаш взялся за политическую сатиру.
Первый номер назывался "Как фашисты шли на Москву и обратно", второй — "Речь министра пропаганды Геббельса" (в нем главная роль была не у Карандаша, а у его верной собачки по кличке Клякса).
Эти нехитрые репризы пользовались невероятным успехом — минута чистого смеха и воистину чаплинского юмора.
Оба номера вошли в альманах "Концерт фронту", который немедленно отправили на передовую.

Дональд Дак против Гитлера

С фашизмом боролся и один из самых популярных героев Уолта Диснея. Короткометражку "Лицо фюрера" показывали не только в США, но и в Советском Союзе, и она вызывала не меньший смех, чем выступления Карандаша. По мультяшному городу маршировал военный оркестр под предводительством Гиммлера, Геббельса и Муссолини, а утенка Дональда загнали на военную фабрику, где ему пришлось клепать оружие для гитлеровской армии.
А также надо было салютовать появляющимся то там, то сям портретам Гитлера. В итоге все оказывалось кошмарным сном несчастного утенка. В финале он и у статуи Свободы видит нацистское приветствие — этот эпизод американская критика резко осудила, и мультик сняли с проката.
© Walt Disney Productions, 1943

Кадр из мультфильма "Лицо фюрера" (1943)

Кадр из мультфильма Лицо фюрера(1943)
1 из 4

Кадр из мультфильма "Лицо фюрера" (1943)

© Walt Disney Productions, 1943
© Walt Disney Productions, 1943

Кадр из мультфильма "Лицо фюрера" (1943)

Кадр из мультфильма Лицо фюрера(1943)
2 из 4

Кадр из мультфильма "Лицо фюрера" (1943)

© Walt Disney Productions, 1943
© Walt Disney Productions, 1943

Кадр из мультфильма "Лицо фюрера" (1943)

Кадр из мультфильма Лицо фюрера(1943)
3 из 4

Кадр из мультфильма "Лицо фюрера" (1943)

© Walt Disney Productions, 1943
© Walt Disney Productions, 1943

Кадр из мультфильма "Лицо фюрера" (1943)

Кадр из мультфильма Лицо фюрера(1943)
4 из 4

Кадр из мультфильма "Лицо фюрера" (1943)

© Walt Disney Productions, 1943
1 из 4

Кадр из мультфильма "Лицо фюрера" (1943)

© Walt Disney Productions, 1943
2 из 4

Кадр из мультфильма "Лицо фюрера" (1943)

© Walt Disney Productions, 1943
3 из 4

Кадр из мультфильма "Лицо фюрера" (1943)

© Walt Disney Productions, 1943
4 из 4

Кадр из мультфильма "Лицо фюрера" (1943)

© Walt Disney Productions, 1943
А вот в Советский Союз по ленд-лизу лента попала без особых трудностей и ничего, кроме улыбки, у зрителей не вызывала. Позднее и американцы смирились с этой диснеевской сатирой — фрагменты "Лица фюрера" даже попали в знаменитый фильм "Перл-Харбор".
Кадр из фильма Белорусский вокзал
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