Легендарные советские танки времен Великой Отечественной войны

Танки ИС ("Иосиф Сталин") появились в войсках в 1943 году. Главным их козырем стала мощная 85-миллиметровая пушка, пробивавшая практически любую вражескую броню на средних расстояниях. Но конструкторы на этом не остановились и вслед за ИС-1 создали ИС-2 — самый тяжелобронированный советский танк периода войны и один из сильнейших в мире. Он был скоростным и маневренным, обладал непревзойденной защитой и огневой мощью дальнобойных артиллерийских орудий. Гитлер запрещал вступать в бой с тяжелыми машинами Красной Армии на дистанции меньше километра.