Легендарные советские танки времен Великой Отечественной войны

Танки ИС ("Иосиф Сталин") появились в войсках в 1943 году. Главным их козырем стала мощная 85-миллиметровая пушка, пробивавшая практически любую вражескую броню на средних расстояниях. Но конструкторы на этом не остановились и вслед за ИС-1 создали ИС-2 — самый тяжелобронированный советский танк периода войны и один из сильнейших в мире. Он был скоростным и маневренным, обладал непревзойденной защитой и огневой мощью дальнобойных артиллерийских орудий. Гитлер запрещал вступать в бой с тяжелыми машинами Красной Армии на дистанции меньше километра.
Танки ИС ("Иосиф Сталин") появились в войсках в 1943 году. Главным их козырем стала мощная 85-миллиметровая пушка, пробивавшая практически любую вражескую броню на средних расстояниях. Но конструкторы на этом не остановились и вслед за ИС-1 создали ИС-2 — самый тяжелобронированный советский танк периода войны и один из сильнейших в мире. Он был скоростным и маневренным, обладал непревзойденной защитой и огневой мощью дальнобойных артиллерийских орудий. Гитлер запрещал вступать в бой с тяжелыми машинами Красной Армии на дистанции меньше километра.
Непобедимый Т-34 — один из ярких символов победы в Великой Отечественной войне. Для своего времени он был эталоном. Советским конструкторам удалось найти оптимальное соотношение между боевыми, техническими и эксплуатационными качествами боевой машины. Противоснарядная броня, высокая маневренность, огневая мощь, простота и неприхотливость — вот главные достоинства Т-34, ставшего супероружием Красной Армии. "Мы увидели это, оно шло, мы стреляли, и пули его не брали", — вспоминал первую встречу с танком один из немецких офицеров.
Непобедимый Т-34 — один из ярких символов победы в Великой Отечественной войне. Для своего времени он был эталоном. Советским конструкторам удалось найти оптимальное соотношение между боевыми, техническими и эксплуатационными качествами боевой машины. Противоснарядная броня, высокая маневренность, огневая мощь, простота и неприхотливость — вот главные достоинства Т-34, ставшего супероружием Красной Армии. "Мы увидели это, оно шло, мы стреляли, и пули его не брали", — вспоминал первую встречу с танком один из немецких офицеров.
Легкий огнеметный танк ОТ-26 был создан на основе двухбашенного Т-26 в 1930-х годах. Левую башню демонтировали, в корпусе на ее месте разместили резервуар для огнесмеси, три баллона со сжатым воздухом, бензиновый бачок, брандспойт и систему зажигания. В правой башне располагался огнемет. Танк дополнительно оборудовали системой дымопуска. Машины участвовали в боях в начале войны, но вскоре большая их часть была потеряна.
Легкий огнеметный танк ОТ-26 был создан на основе двухбашенного Т-26 в 1930-х годах. Левую башню демонтировали, в корпусе на ее месте разместили резервуар для огнесмеси, три баллона со сжатым воздухом, бензиновый бачок, брандспойт и систему зажигания. В правой башне располагался огнемет. Танк дополнительно оборудовали системой дымопуска. Машины участвовали в боях в начале войны, но вскоре большая их часть была потеряна.
К началу Великой Отечественной самым массовым легким танком Красной Армии был Т-26. Боевые машины, поддерживающие пехоту, начале 1930-х были лидером в своем классе, но к концу десятилетия начали быстро устаревать и уступать конкурентам. Однако в начале войны именно Т-26 приняли на себя основной удар, перед ними стояла задача сдержать опасного противника.
К началу Великой Отечественной самым массовым легким танком Красной Армии был Т-26. Боевые машины, поддерживающие пехоту, начале 1930-х были лидером в своем классе, но к концу десятилетия начали быстро устаревать и уступать конкурентам. Однако в начале войны именно Т-26 приняли на себя основной удар, перед ними стояла задача сдержать опасного противника.
Легкий танк Т-70 разработали в ноябре 1941 года, а уже через несколько месяцев, в январе 1942-го, приняли на вооружение. Апогеем службы этих боевых машин стала Курская битва, позже они стали исчезать из частей Красной армии. Серийный выпуск Т-70 прекратили в 1943 году, но некоторые экземпляры использовались до конца войны.
Легкий танк Т-70 разработали в ноябре 1941 года, а уже через несколько месяцев, в январе 1942-го, приняли на вооружение. Апогеем службы этих боевых машин стала Курская битва, позже они стали исчезать из частей Красной армии. Серийный выпуск Т-70 прекратили в 1943 году, но некоторые экземпляры использовались до конца войны.
Малый плавающий танк Т-40 — единственная советская боевая машина такого класса. Производство Т-40 продолжалось до декабря 1941 года, затем модель заменили на сборочных линиях более мощным и легким Т-60. На базе Т-40 была построена первая самоходная установка класса реактивных систем залпового огня.
Малый плавающий танк Т-40 — единственная советская боевая машина такого класса. Производство Т-40 продолжалось до декабря 1941 года, затем модель заменили на сборочных линиях более мощным и легким Т-60. На базе Т-40 была построена первая самоходная установка класса реактивных систем залпового огня.
Тяжелый танк КВ-85 разработали в 1943-м для борьбы с немецкими "Тиграми", лобовую броню которых на больших и средних дистанциях советское орудие не брало. На новый танк установили 85-миллиметровую пушку Д-5Т, ходовую часть взяли от КВ-1С, башню — от перспективного тяжелого ИС. Модернизированный "Ворошилов" воевал с переменным успехом: с одной стороны, его пушка не позволяла немецким танкистам чувствовать себя в безопасности, с другой — машине не хватало брони.
Тяжелый танк КВ-85 разработали в 1943-м для борьбы с немецкими "Тиграми", лобовую броню которых на больших и средних дистанциях советское орудие не брало. На новый танк установили 85-миллиметровую пушку Д-5Т, ходовую часть взяли от КВ-1С, башню — от перспективного тяжелого ИС. Модернизированный "Ворошилов" воевал с переменным успехом: с одной стороны, его пушка не позволяла немецким танкистам чувствовать себя в безопасности, с другой — машине не хватало брони.
Довоенные танки производства завода № 183: А-8 (БТ-7М), А-20, Т-34 образца 1940 года с пушкой Л-11, Т-34 1941 года с пушкой Ф-34.
Довоенные танки производства завода № 183: А-8 (БТ-7М), А-20, Т-34 образца 1940 года с пушкой Л-11, Т-34 1941 года с пушкой Ф-34.
Корпус из катаной стали, лоб — три бронелиста, борта и заднюю часть закрывают 75 миллиметров стали, днище и крышу — 30 миллиметров. Это — тяжелый танк КВ-1 ("Клим Ворошилов"), стоявший на вооружении Красной армии с 1939 года. Боевые машины, примененные в 23 июня 1941-го в Прибалтике, шокировали гитлеровцев. Несколько десятков КВ-1, которым противостояла сотня немецких танков, легко смяли оборону противника, уничтожили артиллерию и “раскатали” пехоту. Фашисты не понимали, что происходит, — снаряды орудий и гаубиц отскакивали от бортов КВ, не повреждая его.
Корпус из катаной стали, лоб — три бронелиста, борта и заднюю часть закрывают 75 миллиметров стали, днище и крышу — 30 миллиметров. Это — тяжелый танк КВ-1 ("Клим Ворошилов"), стоявший на вооружении Красной армии с 1939 года. Боевые машины, примененные в 23 июня 1941-го в Прибалтике, шокировали гитлеровцев. Несколько десятков КВ-1, которым противостояла сотня немецких танков, легко смяли оборону противника, уничтожили артиллерию и “раскатали” пехоту. Фашисты не понимали, что происходит, — снаряды орудий и гаубиц отскакивали от бортов КВ, не повреждая его.
Танк-истребитель Т-34-57 отличался от базового собрата более мощным орудием. Снаряды 57-миллиметровых пушек легко пробивали насквозь любую броню. Т-34-57 встречались редко, была выпущена лишь небольшая партия. Такие машины участвовали в битве за Москву.
Танк-истребитель Т-34-57 отличался от базового собрата более мощным орудием. Снаряды 57-миллиметровых пушек легко пробивали насквозь любую броню. Т-34-57 встречались редко, была выпущена лишь небольшая партия. Такие машины участвовали в битве за Москву.