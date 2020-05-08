Около ста сотрудников Банка России заболели коронавирусом

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Около ста сотрудников Банка России, в основном из московского офиса, заразились коронавирусом, сообщила на пресс-конференции глава Эльвира Набиуллина. Около ста сотрудников Банка России, в основном из московского офиса, заразились коронавирусом, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ

"Мы принимаем все меры в условиях развития эпидемии, чтобы наши сотрудники были здоровы, все необходимые санэпидемические меры, и, безусловно, тестируем, но у нас большая организация, и поэтому, к сожалению, случаи заболевания есть, это около ста человек, большинство в Москве", - сказала глава регулятора.

По словам Набиуллиной, в московском отделении сейчас работают около 10 тысяч человек, есть люди, которые перешли на дистанционный режим работы, а в центральном аппарате дистанционно работают сейчас уже около 80% сотрудников, но в территориальных отделениях чуть меньше - около 60-65% работают дистанционно.

"Мы считаем это очень важным, и кроме того, по критическим функциям ввели режимы сменной работы, изолированной, в том числе и от внешнего мира, чтобы обеспечить непрерывность работы наших ключевых функций в любых условиях", - добавила глава ЦБ.