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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T23:55
https://ria.ru/20200508/1571191876.html
Около ста сотрудников Банка России заболели коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568904685_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_2b7607cd83503b91669f4b00c05a7385.jpg
РИА Новости

Около ста сотрудников Банка России заболели коронавирусом

16:53 08.05.2020 (обновлено: 23:55 08.05.2020)
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© AP Photo / John MinchilloЛаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
Лаборатория, проводящая тестирование на коронавирус
© AP Photo / John Minchillo
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Около ста сотрудников Банка России, в основном из московского офиса, заразились коронавирусом, сообщила на пресс-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы принимаем все меры в условиях развития эпидемии, чтобы наши сотрудники были здоровы, все необходимые санэпидемические меры, и, безусловно, тестируем, но у нас большая организация, и поэтому, к сожалению, случаи заболевания есть, это около ста человек, большинство в Москве", - сказала глава регулятора.
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По словам Набиуллиной, в московском отделении сейчас работают около 10 тысяч человек, есть люди, которые перешли на дистанционный режим работы, а в центральном аппарате дистанционно работают сейчас уже около 80% сотрудников, но в территориальных отделениях чуть меньше - около 60-65% работают дистанционно.
"Мы считаем это очень важным, и кроме того, по критическим функциям ввели режимы сменной работы, изолированной, в том числе и от внешнего мира, чтобы обеспечить непрерывность работы наших ключевых функций в любых условиях", - добавила глава ЦБ.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииРоссияКоронавирусыЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
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