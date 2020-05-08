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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T23:36
https://ria.ru/20200508/1571191076.html
В Южной Осетии продлили нерабочие дни до конца мая
https://cdn23.img.ria.ru/images/152601/02/1526010281_0:246:4928:3018_1036x0_80_0_0_8ef0147a961ff1c89b677112e7ded563.jpg
РИА Новости

В Южной Осетии продлили нерабочие дни до конца мая

23:36 08.05.2020
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© РИА Новости / Николай ПротопоповВ столице Южной Осетии городе Цхинвал
В столице Южной Осетии городе Цхинвал
© РИА Новости / Николай Протопопов
ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об объявлении нерабочих дней с 12 по 28 мая включительно с сохранением заработной платы из-за ситуации с COVID-19, сообщает пресс-служба администрации главы государства.
Количество заражённых коронавирусной инфекцией в Южной Осетии возросло до 15 человек.
"Установить с 12 по 28 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - цитирует документ пресс-служба.
Уточняется, что указ не распространяется на непрерывно действующие, медицинские и аптечные организации, а также организации, обеспечивающие население продуктами питания, товарами первой необходимости, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации.
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Также указ не касается организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций, стратегические предприятия и неотложные производства.
Ранее правительство Южной Осетии продлило ограничительные меры до 31 мая включительно. Остаются закрытыми также детские развлекательные центры и аттракционы, кафе, компьютерные клубы, объекты физической культуры и спорта, тренажерные залы, бассейны, секции, объекты общепита, рестораны и кафе. Во всех школах до 31 мая будет действовать дистанционная форме обучения, за исключением автомобильной школы Югоосетинского государственного университета имени Александра Тибилова.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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