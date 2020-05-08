В Южной Осетии продлили нерабочие дни до конца мая

ЦХИНВАЛ, 8 мая - РИА Новости. Президент Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ об объявлении нерабочих дней с 12 по 28 мая включительно с сохранением заработной платы из-за ситуации с COVID-19, сообщает пресс-служба администрации главы государства.

Количество заражённых коронавирусной инфекцией в Южной Осетии возросло до 15 человек.

"Установить с 12 по 28 мая 2020 года включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - цитирует документ пресс-служба.

Уточняется, что указ не распространяется на непрерывно действующие, медицинские и аптечные организации, а также организации, обеспечивающие население продуктами питания, товарами первой необходимости, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации.

Также указ не касается организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций, стратегические предприятия и неотложные производства.

Ранее правительство Южной Осетии продлило ограничительные меры до 31 мая включительно. Остаются закрытыми также детские развлекательные центры и аттракционы, кафе, компьютерные клубы, объекты физической культуры и спорта, тренажерные залы, бассейны, секции, объекты общепита, рестораны и кафе. Во всех школах до 31 мая будет действовать дистанционная форме обучения, за исключением автомобильной школы Югоосетинского государственного университета имени Александра Тибилова.