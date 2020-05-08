Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-08T23:31
https://ria.ru/20200508/1571191023.html
Полковник в отставке рассказал, как в СССР праздновали День Победы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/08/1571190905_0:120:1280:840_1036x0_80_0_0_56d5201f272013897e7052cf21ae9722.jpg
РИА Новости

Полковник в отставке рассказал, как в СССР праздновали День Победы

23:17 08.05.2020 (обновлено: 23:31 08.05.2020)
502
© Фото : Марлен КравцовКонсул РФ в Анталье И.Степанов поздравляет М.Кравцова с Днем Победы.
Консул РФ в Анталье И.Степанов поздравляет М.Кравцова с Днем Победы.
© Фото : Марлен Кравцов
АНКАРА, 8 мая РИА Новости, Алена Палажченко. Живущий в турецкой Аланье ветеран ВС России, полковник в отставке Марлен Кравцов поделился с РИА Новости своими воспоминаниями о том, как советские люди отметили победу в Великой Отечественной войне 75 лет назад, а также о своей жизни под немецкой оккупацией.

"Люди смеялись и плакали"

"Мне тогда было 14 лет, семья наша жила в Харькове. У нас был обычный двор — такой же, как показан в сериале "Ликвидация" о послевоенной Одессе, с такими же деревянными лестницами и общим туалетом. О Победе сообщили по радио в ночь на 9 мая. Я проснулся от криков и шума около 4 часов утра. Кто-то стрелял вверх, весь двор поднялся, люди смеялись, буквально прыгали от счастья. Царило общее ликование. Но кто-то из женщин плакал и говорил: "А мой муж не вернётся…". Это хорошо передано в песне — "праздник со слезами на глазах", — вспоминает Кравцов.

Жизнь в оккупации

До этого на долю его семьи выпали два года жизни в немецкой оккупации. "Мы не смогли эвакуироваться, когда наши отступали, вынуждены были остаться и выживать под сапогом коварного и жестокого врага. Если в первое время оккупанты вели себя еще более-менее по-человечески, то после того, как они потерпели сокрушительное поражение под Москвой в декабре 1941 года, их настроение сразу изменилось, и они начали зверствовать", — рассказывает Марлен Иосифович.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 12:2275 лет Великой Победы
Путин: память о войне поможет взаимодействию в борьбе с новыми угрозами
"У нас не было ни электричества, ни спичек, ни нормальной еды, ни соли, ни одежды. За нарушение немецких приказов грозил расстрел. Комендантский час с 6 вечера до 8 утра, детей фашисты могли избить, или просто отшвырнуть ногой. Мы жили в постоянном страхе, наша жизнь ничего не стоила", — продолжает собеседник агентства.
В августе 1943 года они с матерью решили бежать через линию фронта к своим. "Бежали к деду, который жил в 35 километрах от Харькова. Уже потом мы узнали, что в это время началась великая Курская битва. Мы оказались на ее левом фланге. Выбежали из города, слышали вдалеке канонаду, но мы к ней уже привыкли, да и возвращаться уже было поздно, поэтому мы побежали вперед, к нашим", — делится своими воспоминаниями Кравцов.

"Это была великая многонациональная страна"

"В какой-то момент мы услышали шум низко летящих самолетов, шла их черная туча, мы упали на землю лицом вниз. Самолеты шли низко, издавая могучий гул. Я поднял голову, увидел на крыльях красные звезды и закричал: "Мама, это наши!" И я наполнился колоссальной гордостью за нашу великую армию, за нашу армию, за наших летчиков. Пусть они отомстят за все: за концлагеря, за облавы с овчарками, за голод, за муки наши, за пленных, которых убивали на наших глазах", — рассказывает полковник в отставке.
Жители Праги приветствуют советских воинов-освободителей
Вчера, 12:2975 лет Великой Победы
Освобождавшая Прагу радистка рассказала, как отметит День Победы
После того, как самолеты скрылись, мальчик с мамой встали и увидели советских солдат. "Их было человек 20: они были усталые, в пыли. Мама смотрела на них и плакала. Мы не разделяли их на русских, украинцев, башкиров, таджиков… Мы говорили: это немцы, фрицы, а это — наши! Это была великая многонациональная страна и великая многонациональная армия", — говорит Кравцов.

"Турки меня очень уважают"

После войны он поступил в Сумское военное артиллерийское училище, служил на офицерских должностях в советской армии, в отставку ушел полковником. В Турцию переехал по состоянию здоровья, живет в Аланье уже 8 лет.
"Турки относятся ко мне очень уважительно. А когда они увидели меня однажды в парадной форме, то мне было даже неудобно за такое внимание. Очень приятно, что люди здесь относятся с таким почитанием к военным и вообще к пожилым людям", — рассказывает Кравцов.
Накануне Дня Победы поздравить Марлена Иосифовича приехал российский консул в Анталье Иван Степанов, который вручил ему цветы и подарок — альбом о российской армии. В этот же день ветеран и его супруга отметили 51-ю годовщину своей свадьбы.
Ударные вертолеты Ми-24 на репетиции воздушного парада Победы в Москве
6 мая, 13:0575 лет Великой Победы
Шойгу рассказал, как в России отметят День Победы
3301111
Обсудить 0
75 лет Великой ПобедыАнталья (провинция)День ПобедыАланья (город)Великая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)В мире
Рекомендуем
Выборы президента Белоруссии
Экс-посол в США хочет баллотироваться на пост президента Белоруссии
Табличка Проход запрещен на эскалаторе в торговом центре
Владельцы торговых центров предупредили о "необратимом" крахе отрасли
Девушка демонстрирует набор индивидуальных средств защиты, купленный в вестибюле станции Московского метрополитена
Названы главные ошибки при ношении медицинских масок
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя рассказал, с чем связаны попытки переписать историю
Здание Министерства иностранных дел в Москве
МИД назвал неуместными инсинуации японских СМИ по мирному договору
Аппарат искусственной вентиляции легких
Названы районы Дальнего Востока с недостаточным количеством ИВЛ
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20. 28.06.2019
Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
Рейд сотрудников полиции в Чите
Власти Москвы рассказали, где можно будет находиться без масок и перчаток
Ребенок с ноутбуком
Пермские власти поставят на учет детей, отправлявших задания с телевышки
Табличка Проход запрещен на эскалаторе в торговом центре Город в Москве
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз аль Сауд во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. 6 октября 2017
Трамп и саудовский король обсудили стабильность на энергетических рынках
В столице Южной Осетии городе Цхинвал
В Южной Осетии продлили нерабочие дни до конца мая
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
Ударная группа кораблей НАТО покинула Баренцево море
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В правительстве назвали вероятный срок выхода из режима ограничений
Женщина с детьми в поисках места для жилья в лагере Балухали на границе Мьянмы и Бангладеш
Климатический анализ выявил страны, где скоро невозможно станет жить
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:10Ким Чен Ын поздравил Путина с 75-летием Победы
02:08Милла Йовович прочла "Муху-Цокотуху" на русском языке
02:01Дерматолог рассказал, как пережить "масочный режим" в жару
01:55Второй самолет российскими военными вернулся из Италии на родину
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
Лента новостейМолния