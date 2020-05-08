Полковник в отставке рассказал, как в СССР праздновали День Победы

АНКАРА, 8 мая — РИА Новости, Алена Палажченко. Живущий в турецкой Аланье ветеран ВС России, полковник в отставке Марлен Кравцов поделился с РИА Новости своими воспоминаниями о том, как советские люди отметили победу в Живущий в турецкой Аланье ветеран ВС России, полковник в отставке Марлен Кравцов поделился с РИА Новости своими воспоминаниями о том, как советские люди отметили победу в Великой Отечественной войне 75 лет назад, а также о своей жизни под немецкой оккупацией.

"Люди смеялись и плакали"

"Мне тогда было 14 лет, семья наша жила в Харькове . У нас был обычный двор — такой же, как показан в сериале "Ликвидация" о послевоенной Одессе, с такими же деревянными лестницами и общим туалетом. О Победе сообщили по радио в ночь на 9 мая. Я проснулся от криков и шума около 4 часов утра. Кто-то стрелял вверх, весь двор поднялся, люди смеялись, буквально прыгали от счастья. Царило общее ликование. Но кто-то из женщин плакал и говорил: "А мой муж не вернётся…". Это хорошо передано в песне — "праздник со слезами на глазах", — вспоминает Кравцов.

Жизнь в оккупации

До этого на долю его семьи выпали два года жизни в немецкой оккупации. "Мы не смогли эвакуироваться, когда наши отступали, вынуждены были остаться и выживать под сапогом коварного и жестокого врага. Если в первое время оккупанты вели себя еще более-менее по-человечески, то после того, как они потерпели сокрушительное поражение под Москвой в декабре 1941 года, их настроение сразу изменилось, и они начали зверствовать", — рассказывает Марлен Иосифович.

"У нас не было ни электричества, ни спичек, ни нормальной еды, ни соли, ни одежды. За нарушение немецких приказов грозил расстрел. Комендантский час с 6 вечера до 8 утра, детей фашисты могли избить, или просто отшвырнуть ногой. Мы жили в постоянном страхе, наша жизнь ничего не стоила", — продолжает собеседник агентства.

В августе 1943 года они с матерью решили бежать через линию фронта к своим. "Бежали к деду, который жил в 35 километрах от Харькова. Уже потом мы узнали, что в это время началась великая Курская битва. Мы оказались на ее левом фланге. Выбежали из города, слышали вдалеке канонаду, но мы к ней уже привыкли, да и возвращаться уже было поздно, поэтому мы побежали вперед, к нашим", — делится своими воспоминаниями Кравцов.

"Это была великая многонациональная страна"

"В какой-то момент мы услышали шум низко летящих самолетов, шла их черная туча, мы упали на землю лицом вниз. Самолеты шли низко, издавая могучий гул. Я поднял голову, увидел на крыльях красные звезды и закричал: "Мама, это наши!" И я наполнился колоссальной гордостью за нашу великую армию, за нашу армию, за наших летчиков. Пусть они отомстят за все: за концлагеря, за облавы с овчарками, за голод, за муки наши, за пленных, которых убивали на наших глазах", — рассказывает полковник в отставке.

После того, как самолеты скрылись, мальчик с мамой встали и увидели советских солдат. "Их было человек 20: они были усталые, в пыли. Мама смотрела на них и плакала. Мы не разделяли их на русских, украинцев, башкиров, таджиков… Мы говорили: это немцы, фрицы, а это — наши! Это была великая многонациональная страна и великая многонациональная армия", — говорит Кравцов.

"Турки меня очень уважают"

После войны он поступил в Сумское военное артиллерийское училище, служил на офицерских должностях в советской армии, в отставку ушел полковником. В Турцию переехал по состоянию здоровья, живет в Аланье уже 8 лет.

"Турки относятся ко мне очень уважительно. А когда они увидели меня однажды в парадной форме, то мне было даже неудобно за такое внимание. Очень приятно, что люди здесь относятся с таким почитанием к военным и вообще к пожилым людям", — рассказывает Кравцов.