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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T23:15
https://ria.ru/20200508/1571190977.html
Названы районы Дальнего Востока с недостаточным количеством ИВЛ
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308380_0:159:3075:1889_1036x0_80_0_0_3604e1448ca45b71f71978b869433828.jpg
РИА Новости

Названы районы Дальнего Востока с недостаточным количеством ИВЛ

23:15 08.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковАппарат искусственной вентиляции легких
Аппарат искусственной вентиляции легких
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Недостаточное число коек в больницах с аппаратами искусственной вентиляции легких зафиксировано в Забайкалье, Хабаровском крае и Амурской области, сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
Трутнев провел очередное совещание по недопущению распространения коронавирусной инфекции на Дальнем Востоке и оказанию поддержки предпринимателям.
"Недостаточный уровень обеспеченности по койко-местам с аппаратами ИВЛ зафиксирован в Забайкалье, Хабаровском крае, Амурской области. Отмечена необходимость в обеспечении в полном объеме медучреждений квалифицированным медицинским персоналом", - сообщает пресс-служба.
По словам Трутнева, за счет средств Фонда развития Дальнего Востока и Арктики и крупнейших компаний более 950 миллионов рублей направлены на закупку средств индивидуальной защиты для врачей, из них 300 миллионов рублей направлено в виде прямой финансовой помощи пяти наиболее нуждающимся регионам – Забайкалью, Бурятии, Камчатке, Магаданской области и ЕАО. Фонд уже передал в регионы 82 тысячи защитных костюмов. Еще 200 тысяч комбинезонов дальневосточные врачи получат в течение мая, а через неделю ФРДВ доставит на Дальний Восток 108 тысяч защитных очков. Во второй половине мая в регион поступят 204 тысячи респираторов.
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По итогам совещания Трутнев поручил ФРДВ совместно с Минпромторгом обеспечить оперативную поставку дополнительных средств индивидуальной защиты (респираторов и защитных очков) для покрытия их дефицита в Забайкальском крае. По словам гендиректора ФРДВ Алексея Чекункова, срочная поставка необходимых медсредств будет профинансирована по линии Минпромторга.
"До 15 мая Минздраву России поручено дополнительно рассмотреть и при необходимости скорректировать графики поставок лекарств в дальневосточные регионы, обеспечив их достаточное количество для лечения заболевших коронавирусной инфекцией", - отмечает пресс-служба вице-премьера.
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Аппарату полномочного представителя президента РФ в ДФО поручено доложить об эффективности принятых дальневосточными регионами мер по соблюдению режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, а также о степени соблюдения такого режима гражданами и организациями. Роспотребнадзору совместно с главами регионов поручено проработать порядок и механизм поэтапного выхода из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, с учётом необходимости соблюдения приоритета безопасности жизни и здоровья граждан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыДальний ВостокФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Амурская областьЗабайкальский крайМагаданская областьОбщество
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