Названы районы Дальнего Востока с недостаточным количеством ИВЛ

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Недостаточное число коек в больницах с аппаратами искусственной вентиляции легких зафиксировано в Забайкалье, Недостаточное число коек в больницах с аппаратами искусственной вентиляции легких зафиксировано в Забайкалье, Хабаровском крае Амурской области , сообщает пресс-служба аппарата вице-премьера, полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

Трутнев провел очередное совещание по недопущению распространения коронавирусной инфекции на Дальнем Востоке и оказанию поддержки предпринимателям.

"Недостаточный уровень обеспеченности по койко-местам с аппаратами ИВЛ зафиксирован в Забайкалье, Хабаровском крае, Амурской области. Отмечена необходимость в обеспечении в полном объеме медучреждений квалифицированным медицинским персоналом", - сообщает пресс-служба.

По словам Трутнева, за счет средств Фонда развития Дальнего Востока и Арктики и крупнейших компаний более 950 миллионов рублей направлены на закупку средств индивидуальной защиты для врачей, из них 300 миллионов рублей направлено в виде прямой финансовой помощи пяти наиболее нуждающимся регионам – Забайкалью, Бурятии, Камчатке, Магаданской области и ЕАО. Фонд уже передал в регионы 82 тысячи защитных костюмов. Еще 200 тысяч комбинезонов дальневосточные врачи получат в течение мая, а через неделю ФРДВ доставит на Дальний Восток 108 тысяч защитных очков. Во второй половине мая в регион поступят 204 тысячи респираторов.

По итогам совещания Трутнев поручил ФРДВ совместно с Минпромторгом обеспечить оперативную поставку дополнительных средств индивидуальной защиты (респираторов и защитных очков) для покрытия их дефицита в Забайкальском крае . По словам гендиректора ФРДВ Алексея Чекункова, срочная поставка необходимых медсредств будет профинансирована по линии Минпромторга.

"До 15 мая Минздраву России поручено дополнительно рассмотреть и при необходимости скорректировать графики поставок лекарств в дальневосточные регионы, обеспечив их достаточное количество для лечения заболевших коронавирусной инфекцией", - отмечает пресс-служба вице-премьера.

Аппарату полномочного представителя президента РФ в ДФО поручено доложить об эффективности принятых дальневосточными регионами мер по соблюдению режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с коронавирусом, а также о степени соблюдения такого режима гражданами и организациями. Роспотребнадзору совместно с главами регионов поручено проработать порядок и механизм поэтапного выхода из режима противоэпидемических ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции, с учётом необходимости соблюдения приоритета безопасности жизни и здоровья граждан.