Меркель и Джонсон договорились хранить память о Второй мировой войне

Оба лидера "отдали дань памяти миллионам жертв и неизмеримым страданиям, которые вызвала развязанная национал-социалистической Германией война", договорились "хранить память о войне и ее ужасах", говорится в сообщении.

Добавляется, что канцлер и премьер отметили "дело примирения между Великобританией и Германией и британскую поддержку после окончания войны, а также выросшую из этого тесную дружбу между обеими странами".