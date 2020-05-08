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75 лет Великой Победы
2020-05-08T22:08
https://ria.ru/20200508/1571189807.html
Меркель и Джонсон договорились хранить память о Второй мировой войне
https://cdn22.img.ria.ru/images/156360/53/1563605324_0:0:2807:1580_1036x0_80_0_0_c5f020fc5d7cdf773b15ed1a473c1201.jpg
РИА Новости

Меркель и Джонсон договорились хранить память о Второй мировой войне

22:08 08.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Борис Джонсон и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
Премьер-министр Борис Джонсон и федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на церемонии фотографирования глав делегаций участников Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре договорились хранить память о Второй мировой войне, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина ФРГ.
Оба лидера "отдали дань памяти миллионам жертв и неизмеримым страданиям, которые вызвала развязанная национал-социалистической Германией война", договорились "хранить память о войне и ее ужасах", говорится в сообщении.
Добавляется, что канцлер и премьер отметили "дело примирения между Великобританией и Германией и британскую поддержку после окончания войны, а также выросшую из этого тесную дружбу между обеими странами".
Ранее Меркель провела телефонные разговоры, приуроченные к 75-летию окончания Второй мировой войны, с президентами России, Франции и США Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Даунинг-стрит, 10
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75 лет Великой ПобедыБорис ДжонсонДональд ТрампВторая мировая война (1939-1945)Ангела МеркельВеликобританияФранцияСШАВ мире
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