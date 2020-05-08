Меркель и Джонсон договорились хранить память о Второй мировой войне

БЕРЛИН, 8 мая - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре договорились хранить память о Второй мировой войне, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина ФРГ.
Оба лидера "отдали дань памяти миллионам жертв и неизмеримым страданиям, которые вызвала развязанная национал-социалистической Германией война", договорились "хранить память о войне и ее ужасах", говорится в сообщении.
Добавляется, что канцлер и премьер отметили "дело примирения между Великобританией и Германией и британскую поддержку после окончания войны, а также выросшую из этого тесную дружбу между обеими странами".
Ранее Меркель провела телефонные разговоры, приуроченные к 75-летию окончания Второй мировой войны, с президентами России, Франции и США Владимиром Путиным, Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом.