Более тысячи человек обратились за духовной помощью на линию "Мы вместе"

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более тысячи пожилых людей обратились за духовной поддержкой на общероссийскую горячую линию "Мы вместе", сообщает в пятницу организатор проекта, фонд Росконгресс.

"Чем больше обостряется ситуация вокруг распространения коронавируса COVID-19, тем больше на горячую линию "Мы вместе" поступает звонков с просьбой о религиозной помощи. Людям сложно справляться с эмоциональным давлением потока негативной информации, трудно жить в изоляции, учитывая, что они попали в группу риска и совершенно лишены возможности покидать место жительства. Часто обращаются с вопросами религиозного характера, поскольку не могут посещать церковь", - говорится в сообщении.

В связи с этим фонд "Инносоциум" - социальная платформа фонда Росконгресс - совместно с Общероссийским народным фронтом при содействии Русской православной церкви, Главного раввината России и Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) включились в работу горячей линии для помощи пожилым людям старше 60 лет и малоподвижным гражданам, отмечается в пресс-релизе.

По данным фонда, священнослужители работают на горячей линии с 17 апреля, и уже более тысячи верующих обратились к представителям Русской церкви, муфтията и иудейской общины за помощью. На запросы граждан отвечают ежедневно в круглосуточном режиме. Единственное исключение - нерабочая суббота для иудеев.

"Люди обращаются за поддержкой, когда у них есть проблемы с материальным положением или здоровьем. Вторым по важности и частоте стал вопрос о взаимоотношениях с родственниками: многие не привыкли так много времени бок о бок находиться в замкнутом пространстве - обостряются старые конфликты, возникают новые, растет раздражение и обида", - говорится в сообщении.

Когда дело касается земных проблем и бытовых нужд, священнослужители дают контакты благотворительных фондов и местных храмов, куда можно обратиться за материальной поддержкой. Если же дело касается внутренних, душевных проблем людей, то им дают рекомендации о молитвах и "ведут проповеди о примирении, прощении и принятии".

"Так же как важны советы, которые получают люди, важен сам факт того, что есть возможность выговориться и облегчить свою душу", - отметили в фонде.

Для получения духовной помощи или поддержки нужно позвонить по телефону горячей линии 8 800 200 34 11.