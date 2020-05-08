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Религия и мировоззрение
2020-05-08T21:35
https://ria.ru/20200508/1571188837.html
Более тысячи человек обратились за духовной помощью на линию "Мы вместе"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571081282_0:106:961:646_1036x0_80_0_0_15007c92d240512d3e59c722ecba88f4.jpg
РИА Новости

Более тысячи человек обратились за духовной помощью на линию "Мы вместе"

21:35 08.05.2020
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© Фото : страница Свято-Пафнутьева Боровского монастыря на FacebookСвященнослужители Свято-Пафнутьева Боровского монастыря
Священнослужители Свято-Пафнутьева Боровского монастыря
© Фото : страница Свято-Пафнутьева Боровского монастыря на Facebook
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Более тысячи пожилых людей обратились за духовной поддержкой на общероссийскую горячую линию "Мы вместе", сообщает в пятницу организатор проекта, фонд Росконгресс.
"Чем больше обостряется ситуация вокруг распространения коронавируса COVID-19, тем больше на горячую линию "Мы вместе" поступает звонков с просьбой о религиозной помощи. Людям сложно справляться с эмоциональным давлением потока негативной информации, трудно жить в изоляции, учитывая, что они попали в группу риска и совершенно лишены возможности покидать место жительства. Часто обращаются с вопросами религиозного характера, поскольку не могут посещать церковь", - говорится в сообщении.
В связи с этим фонд "Инносоциум" - социальная платформа фонда Росконгресс - совместно с Общероссийским народным фронтом при содействии Русской православной церкви, Главного раввината России и Международной ассоциации исламского бизнеса (МАИБ) включились в работу горячей линии для помощи пожилым людям старше 60 лет и малоподвижным гражданам, отмечается в пресс-релизе.
По данным фонда, священнослужители работают на горячей линии с 17 апреля, и уже более тысячи верующих обратились к представителям Русской церкви, муфтията и иудейской общины за помощью. На запросы граждан отвечают ежедневно в круглосуточном режиме. Единственное исключение - нерабочая суббота для иудеев.
"Люди обращаются за поддержкой, когда у них есть проблемы с материальным положением или здоровьем. Вторым по важности и частоте стал вопрос о взаимоотношениях с родственниками: многие не привыкли так много времени бок о бок находиться в замкнутом пространстве - обостряются старые конфликты, возникают новые, растет раздражение и обида", - говорится в сообщении.
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Когда дело касается земных проблем и бытовых нужд, священнослужители дают контакты благотворительных фондов и местных храмов, куда можно обратиться за материальной поддержкой. Если же дело касается внутренних, душевных проблем людей, то им дают рекомендации о молитвах и "ведут проповеди о примирении, прощении и принятии".
"Так же как важны советы, которые получают люди, важен сам факт того, что есть возможность выговориться и облегчить свою душу", - отметили в фонде.
Для получения духовной помощи или поддержки нужно позвонить по телефону горячей линии 8 800 200 34 11.
Социальная платформа фонда Росконгресс - это стратегическая инициатива, направленная на установление и поддержание стабильного диалога между структурами бизнеса, власти и гражданского общества. Приоритетные направления деятельности фонда "Инносоциум" - развитие культуры, креативных индустрий, образования, инициатив молодежи, женского лидерства, социальных коммуникаций.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрение
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