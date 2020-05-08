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2020-05-08T21:07
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В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката
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РИА Новости

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката

21:07 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, подозреваемого в убийстве известного уральского адвоката Константина Янышева, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Ранее издание "Комсомольская правда" сообщило, что адвокату нанесли порядка 40 ножевых ранений, а на руках и ногах мужчины были следы от веревки.
"Сыщикам уголовного розыска удалось раскрыть это преступление и задержать подозреваемого по горячим следам", - сказал Горелых.
По его словам, какие-либо подробности пока что не разглашаются в интересах следствия, которое проводится сотрудниками следственного комитета.
Как сообщает СУСК по Свердловской области, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". С участием подозреваемого, давшего признательные показания, проводятся следственные действия.
"Согласно предварительным данным расследования, убийство совершено в ходе бытовой ссоры", - отмечается в сообщении следствия.
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