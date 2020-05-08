В Екатеринбурге задержали подозреваемого в убийстве адвоката

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая – РИА Новости. Полиция в Валерий Горелых. Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, подозреваемого в убийстве известного уральского адвоката Константина Янышева, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы ГУМВД по Свердловской области

Ранее издание "Комсомольская правда" сообщило, что адвокату нанесли порядка 40 ножевых ранений, а на руках и ногах мужчины были следы от веревки.

"Сыщикам уголовного розыска удалось раскрыть это преступление и задержать подозреваемого по горячим следам", - сказал Горелых.

По его словам, какие-либо подробности пока что не разглашаются в интересах следствия, которое проводится сотрудниками следственного комитета.

Как сообщает СУСК по Свердловской области, по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье УК РФ "Убийство". С участием подозреваемого, давшего признательные показания, проводятся следственные действия.