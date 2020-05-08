Двое таджикистанцев тяжело ранены в ходе конфликта на границе с Киргизией

ДУШАНБЕ, 8 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Двое таджикистанцев были тяжело ранены в ходе конфликта на таджикско-киргизской границе в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе пограничных войск Госкомитета Нацбезопасности.

Ранее в местности Чек Баткенской области произошел конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана из-за земельного вопроса. Около 30-40 граждан с обеих сторон начали закидывать друг друга камнями. В ходе инцидента прозвучал выстрел из охотничьего оружия. С целью недопущения эскалации конфликта пограничные наряды Киргизии и Таджикистана произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. На некоторое время ситуация разрядилась. С населением приграничных территорий двух республик проводилась разъяснительная работа. Однако, пограничники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении киргизских пограничников и граждан Киргизии.

"В пятницу в 18 часов местного времени (16.00 мск) в 18.00 в пограничном местечке Кумазор сельсовета Чоркух Исфаринского района Таджикистана произошел пограничный конфликт. Зачинщиками конфликта стали граждане Киргизии, которые присвоили 4 гектара земель, находящихся на таджикской стороне согласно нормативным правовым актам", - сказал собеседник агентства.

По его данным, киргизские пограничники, вместо того, чтобы предотвратить конфликт, спровоцировали его и открыли стрельбу из огнестрельного оружия по безоружным гражданам Таджикистана. "В результате стрельбы киргизских пограничников граждане Таджикистана, 37-летний Фазлиддин Фозилов и 49-летний Аемиддин Шарипов, получили тяжелые огнестрельные ранения и было срочно госпитализированы в больницу города Исфара", - добавил собеседник агентства.

В результате принятия мер двумя сторонами был предотвращено дальнейшее расширение вооруженного столкновения. Между сторонами конфликта - пограничными службами Таджикистана и Киргизии, а также органами государственной власти этих стран ведутся переговоры для полной стабилизации обстановки.