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2020-05-08T20:14
https://ria.ru/20200508/1571186509.html
Двое таджикистанцев тяжело ранены в ходе конфликта на границе с Киргизией
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РИА Новости

Двое таджикистанцев тяжело ранены в ходе конфликта на границе с Киргизией

20:14 08.05.2020
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© пресс-служба ГПС КР Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
Смотровая вышка на таджико-киргизской границе
© пресс-служба ГПС КР
ДУШАНБЕ, 8 мая – РИА Новости, Лидия Исамова. Двое таджикистанцев были тяжело ранены в ходе конфликта на таджикско-киргизской границе в пятницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе пограничных войск Госкомитета Нацбезопасности.
Ранее в местности Чек Баткенской области произошел конфликт между жителями приграничных районов Киргизии и Таджикистана из-за земельного вопроса. Около 30-40 граждан с обеих сторон начали закидывать друг друга камнями. В ходе инцидента прозвучал выстрел из охотничьего оружия. С целью недопущения эскалации конфликта пограничные наряды Киргизии и Таджикистана произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух. На некоторое время ситуация разрядилась. С населением приграничных территорий двух республик проводилась разъяснительная работа. Однако, пограничники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении киргизских пограничников и граждан Киргизии.
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"В пятницу в 18 часов местного времени (16.00 мск) в 18.00 в пограничном местечке Кумазор сельсовета Чоркух Исфаринского района Таджикистана произошел пограничный конфликт. Зачинщиками конфликта стали граждане Киргизии, которые присвоили 4 гектара земель, находящихся на таджикской стороне согласно нормативным правовым актам", - сказал собеседник агентства.
По его данным, киргизские пограничники, вместо того, чтобы предотвратить конфликт, спровоцировали его и открыли стрельбу из огнестрельного оружия по безоружным гражданам Таджикистана. "В результате стрельбы киргизских пограничников граждане Таджикистана, 37-летний Фазлиддин Фозилов и 49-летний Аемиддин Шарипов, получили тяжелые огнестрельные ранения и было срочно госпитализированы в больницу города Исфара", - добавил собеседник агентства.
В результате принятия мер двумя сторонами был предотвращено дальнейшее расширение вооруженного столкновения. Между сторонами конфликта - пограничными службами Таджикистана и Киргизии, а также органами государственной власти этих стран ведутся переговоры для полной стабилизации обстановки.
Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами. Протяженность границы составляет около 980 километров, из которых более 450 не делимитированы и не демаркированы.
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