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2020-05-08T19:59
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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана
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РИА Новости

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана

19:59 08.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров по телефону обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и обсудили борьбу с COVID-19, а также нагорно-карабахское урегулирование, сообщает МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и внешнеполитической координации, включая задачи, связанные с противодействием коронавирусной инфекции и ее последствиям. Состоялся обмен мнениями о положении дел в нагорно-карабахском урегулировании", - говорится в сообщении.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Сочи. 14 мая 2019
6 мая, 20:56
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