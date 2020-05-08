Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана

МОСКВА, 8 мая – РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров по телефону обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и обсудили борьбу с COVID-19, а также нагорно-карабахское урегулирование, сообщает МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись поздравлениями по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Обсуждены актуальные вопросы двусторонних отношений и внешнеполитической координации, включая задачи, связанные с противодействием коронавирусной инфекции и ее последствиям. Состоялся обмен мнениями о положении дел в нагорно-карабахском урегулировании", - говорится в сообщении.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.