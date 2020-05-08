В Пензенской области число излечившихся от коронавируса достигло 301

САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости. Более 300 человек выписали из больниц после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19 в Пензенской области за все время с начала пандемии, из них в пятницу - 55, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в регионе лабораторно подтверждены 678 случаев коронавируса, в том числе 43 за последние сутки. Скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
"Сегодня выписаны 55 человек. Общее число выздоровевших — 301", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 17 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.