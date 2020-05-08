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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-08T19:56
https://ria.ru/20200508/1571185958.html
В Пензенской области число излечившихся от коронавируса достигло 301
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В Пензенской области число излечившихся от коронавируса достигло 301

19:56 08.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости. Более 300 человек выписали из больниц после выздоровления от коронавирусной инфекции COVID-19 в Пензенской области за все время с начала пандемии, из них в пятницу - 55, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в регионе лабораторно подтверждены 678 случаев коронавируса, в том числе 43 за последние сутки. Скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана.
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"Сегодня выписаны 55 человек. Общее число выздоровевших — 301", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 17 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Иван БелозерцевКоронавирусыЗдоровье - ОбществоПензенская областьКазахстанОбщество
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