Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко

Виталием Кличко. Говоривший с политиком пранкер представился мэром Киева

На записи слышно, как пражский градоначальник при обсуждении событий 1945 года в Чехии заявил, что советские войска вошли в город слишком поздно.

"У нас было Пражское восстание. Поэтому Прага освободила себя сама", — сказал Гржиб.

Чуть позже политик понял, что общается не с киевским мэром, и попросил собеседника представиться, на что пранкер назвался русским блогером, живущим в Праге. После этого разговор продолжился.

На вопрос о демонтаже памятника маршалу Коневу чех заявил, что статуя принадлежит району Прага-6.

"Я должен уважать то, что город хочет делать со своей собственностью", — добавил он.

Позднее Кузнецов в беседе с РБК манеру общения пражского градоначальника охарактеризовал как "сам дурак".

"Даже сам Кличко, с которым мы общались, на его фоне выглядит умнее, вежливее, культурнее", — отметил он.

Кузнецова также удивило то, что политик продолжил разговор после того, как узнал, что с ним говорит не его коллега из Киева.

"Странно и то, что мэр Праги оправдывался перед неизвестным человеком", — добавил пранкер.

Третьего апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу. По словам старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.