Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на YouTube запись звонка мэру Праги Зденеку Гржибу.
Говоривший с политиком пранкер представился мэром Киева Виталием Кличко.
На записи слышно, как пражский градоначальник при обсуждении событий 1945 года в Чехии заявил, что советские войска вошли в город слишком поздно.
"У нас было Пражское восстание. Поэтому Прага освободила себя сама", — сказал Гржиб.
Чуть позже политик понял, что общается не с киевским мэром, и попросил собеседника представиться, на что пранкер назвался русским блогером, живущим в Праге. После этого разговор продолжился.
На вопрос о демонтаже памятника маршалу Коневу чех заявил, что статуя принадлежит району Прага-6.
"Я должен уважать то, что город хочет делать со своей собственностью", — добавил он.
Позднее Кузнецов в беседе с РБК манеру общения пражского градоначальника охарактеризовал как "сам дурак".
"Даже сам Кличко, с которым мы общались, на его фоне выглядит умнее, вежливее, культурнее", — отметил он.
Кузнецова также удивило то, что политик продолжил разговор после того, как узнал, что с ним говорит не его коллега из Киева.
"Странно и то, что мэр Праги оправдывался перед неизвестным человеком", — добавил пранкер.
Третьего апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу. По словам старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
Глава МИД Сергей Лавров назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник восстановленным на чешской или на русской земле. СК возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса.