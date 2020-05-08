Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-08T20:31
https://ria.ru/20200508/1571185070.html
Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/02/1566957269_0:317:3077:2048_1036x0_80_0_0_a25a86dd7511a5496e1c15764fe1f4a7.jpg
РИА Новости

Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко

19:32 08.05.2020 (обновлено: 20:31 08.05.2020)
27376
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага
Прага
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Прага. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) опубликовали на YouTube запись звонка мэру Праги Зденеку Гржибу.
Говоривший с политиком пранкер представился мэром Киева Виталием Кличко.
На записи слышно, как пражский градоначальник при обсуждении событий 1945 года в Чехии заявил, что советские войска вошли в город слишком поздно.

"У нас было Пражское восстание. Поэтому Прага освободила себя сама", — сказал Гржиб.

Чуть позже политик понял, что общается не с киевским мэром, и попросил собеседника представиться, на что пранкер назвался русским блогером, живущим в Праге. После этого разговор продолжился.
Министерство иностранных дел Чешской республики
7 мая, 08:56
В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
На вопрос о демонтаже памятника маршалу Коневу чех заявил, что статуя принадлежит району Прага-6.
"Я должен уважать то, что город хочет делать со своей собственностью", — добавил он.
Позднее Кузнецов в беседе с РБК манеру общения пражского градоначальника охарактеризовал как "сам дурак".
"Даже сам Кличко, с которым мы общались, на его фоне выглядит умнее, вежливее, культурнее", — отметил он.
Кузнецова также удивило то, что политик продолжил разговор после того, как узнал, что с ним говорит не его коллега из Киева.
"Странно и то, что мэр Праги оправдывался перед неизвестным человеком", — добавил пранкер.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
5 мая, 17:2975 лет Великой Победы
Захарова назвала демонтаж памятника Коневу ударом Чехии по своей истории
Третьего апреля власти района Прага-6 демонтировали памятник Коневу. По словам старосты района Ондржея Коларжа, монумент разместят в создаваемом властями города Музее памяти ХХ века.
Глава МИД Сергей Лавров назвал эти действия "возмутительными и циничными". В Кремле заявили, что Москва предпочла бы видеть памятник восстановленным на чешской или на русской земле. СК возбудил уголовное дело об осквернении символов воинской славы России, совершенном публично, российские следователи намерены привлечь к ответственности участников сноса.
243150111048
Обсудить 24
РоссияВладимир Кузнецов (Вован)Алексей Столяров (Лексус)Виталий КличкоЧехияПрагаВ мире
Популярные комментарии
Метро пражская в станция Конева , торт прага в торт Маршальский ….
8 мая, 20:00
22567691
4930005
Если это действительно был мэр, то до своего избрания он явно был дворником - или ассенизатором, судя по образовательному уровню.
8 мая, 20:17
mjmeloser jones
2320002
Рекомендуем
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала публикации Пентагона о Второй мировой войне
Банкноты номиналом 1 доллар США
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Полицейские в защитных масках на Красной площади в Москве
В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назвал отзыв грузинского дипломата ошибкой
Пленные немцы на развалинах Севастополя около Графской пристан
Глава МИД ФРГ: только Германия виновата во Второй мировой войне
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19
В правительстве назвали вероятный срок выхода из режима ограничений
Сотрудник полиции
В центре Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Пассажирский самолет
В Швейцарию вылетел второй гуманитарный рейс с российскими детьми
Девушка получила отказ на цифровой пропуск на портале государственных услуг Москвы
В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС
Коронавирус COVID-19
В ВОЗ рассказали о влиянии курения на течение коронавируса
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
Киселев опроверг сообщения о поддержке решения Минска по журналистам
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области
"Не хотели идти против народа": "Азов" подозревают в расстреле своих
Сергей Жигунов
Имущество актера Сергея Жигунова распродали на аукционе, пишут СМИ
Рига
Почему Латвия может себе позволить игнорировать реальность
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Второй самолет российскими военными вернулся из Италии на родину
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
Лента новостейМолния