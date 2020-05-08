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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T20:48
https://ria.ru/20200508/1571184587.html
В ВОЗ рассказали о влиянии курения на течение коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:492:2048:1644_1036x0_80_0_0_e4a30e3871eba619382c6a23689c5015.jpg
РИА Новости

В ВОЗ рассказали о влиянии курения на течение коронавируса

19:19 08.05.2020 (обновлено: 20:48 08.05.2020)
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© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19
© Depositphotos / viz-arch
Коронавирус COVID-19. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 8 мая — РИА Новости, Елизавета Исакова. Курение приводит к развитию тяжелой формы коронавирусной инфекции COVID-19 и повышает риск смерти от заболевания, заявила на брифинге в Женеве глава подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Мы все знаем о вреде табака. Миллионы людей каждый год погибают от курения. COVID-19 — это заболевание дыхательных путей, а курение наносит вред легким. Есть опубликованные исследования, которые говорят о том, что курение приводит к развитию тяжелой формы заболевания, риску попасть на искусственную вентиляцию легких и умереть", — сказала она, комментируя исследование французских врачей о том, что курильщики якобы менее подвержены заражению COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЖенева (город)В мире
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