В ВОЗ рассказали о влиянии курения на течение коронавируса

"Мы все знаем о вреде табака. Миллионы людей каждый год погибают от курения. COVID-19 — это заболевание дыхательных путей, а курение наносит вред легким. Есть опубликованные исследования, которые говорят о том, что курение приводит к развитию тяжелой формы заболевания, риску попасть на искусственную вентиляцию легких и умереть", — сказала она, комментируя исследование французских врачей о том, что курильщики якобы менее подвержены заражению COVID-19.