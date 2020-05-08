Новый премьер Ирака пригласил генсека НАТО в Багдад

КАИР, 8 мая – РИА Новости. Премьер-министр Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи направил генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу приглашение посетить Багдад в ближайшее время и обсудить укрепление отношений страны с альянсом, сообщила в пятницу пресс-служба премьера.

Столтенберг позвонил премьеру и поздравил его с назначением на должность и получением вотума доверия от парламента, говорится в цитируемом телеканалом al-Sumaria заявлении пресс-службы.

Генсек заявил о намерении НАТО "укреплять сотрудничество с Ираком в борьбе с терроризмом через деятельность тренировочной миссии альянса в Ираке". Генсек подчеркнул, что международному сообществу необходимо сотрудничать с Ираком в борьбе с терроризмом.

"Иракское правительство уделяет большое внимание сотрудничеству с НАТО", - заявил аль-Каземи.

Премьер "направил Столтенбергу приглашение посетить Багдад при ближайшей возможности для обсуждения повышения уровня сотрудничества", особенно в сфере тренировки иракских сил безопасности. Также планируется обсудить "преодоление трудностей как в сфере безопасности, так и связанных с мерами предосторожности против коронавируса", заявила пресс-служба.

Иракский парламент в ночь на четверг одобрил состав правительства, предложенный премьер-министром Мустафой аль-Каземи. При этом было отложено голосование по кандидатурам на пост министров нефти и иностранных дел. Парламент также отклонил кандидатуры министров торговли, юстиции, культуры, сельского хозяйства и министра по делам миграции.

В начале апреля главы МИД стран НАТО в ходе видеоконференции согласовали расширение миссии в Ираке. В частности, министры договорились, что натовская миссия будет осуществлять подготовку сержантского состава, саперов и федеральной полиции Ирака.

Миссия НАТО в Ираке была официально запущена в июле 2018 года. В ее состав входят порядка 500 инструкторов, консультантов и вспомогательного персонала из стран альянса и партнеров.

Согласно официальной информации, миссия НАТО занимается исключительно обучением иракских сил безопасности, которые находятся под непосредственным подчинением правительства в Багдаде. При этом натовские военные не принимают участие в боевых действиях вместе с иракскими силами.

Альянс приостановил свою миссию по обучению силовиков в Ираке после несанкционированной иракскими властями атаки вооруженных сил США близ аэропорта Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани