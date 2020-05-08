Небензя назвал отвратительными попытки обвинить СССР в развязывании войны

ООН, 8 мая – РИА Новости. Попытки представить Василий Небензя. Попытки представить СССР ответственным за развязывание Второй мировой войны наравне с фашистской Германией отвратительны и аморальны, заявил постпред РФ при ООН

В пятницу в ООН проходит заседание Совбеза по формуле Арриа, посвященное теме "75 лет после окончания Второй мировой войны на европейской земле". Заседания по формуле Арриа не относятся напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.

Небензя напомнил в ходе заседания, что 27 миллионов граждан СССР погибли в этой войне. "Две трети из них были гражданскими лицами. Почти каждая семья в России потеряла одного или нескольких родственников в этой войне. Это была война на уничтожение", - сказал постпред РФ.

"Все это объясняет, что эта память сакральна для нас и является частью нашей ДНК. Сегодня некоторые пытаются политически модифицировать нашу ДНК, заявляя нам, что они раскрыли тип ДНК лучше. Мы не думаем так", - заявил он.

Небензя отметил, что 75 лет назад советская Красная армия вместе с ее союзниками освободила мир от нацизма, победа во Второй мировой войне является общим наследием человечества и памятником единству людей и государств, которые столкнулись с невиданным злом.

В то же время он подчеркнул, что Советский Союз стал главной жертвой этой войны и внес наибольший вклад в общую победу.

"Это неоспоримо. Попытки оспорить это, представить Советский Союз якобы в равной степени ответственным за начало войны… не только аморальны, но отвратительны и являются кощунством по отношению к правде и исторической памяти", - заявил Небензя.