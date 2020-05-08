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75 лет Великой Победы
2020-05-08T19:06
https://ria.ru/20200508/1571184049.html
Небензя назвал отвратительными попытки обвинить СССР в развязывании войны
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/02/0a/1564500443_0:131:2774:1691_1036x0_80_0_0_5d5188bb0f403b2026a11e238f01ac95.jpg
РИА Новости

Небензя назвал отвратительными попытки обвинить СССР в развязывании войны

19:06 08.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкпостпред РФ при ООН Василий Небензя
постпред РФ при ООН Василий Небензя
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
ООН, 8 мая – РИА Новости. Попытки представить СССР ответственным за развязывание Второй мировой войны наравне с фашистской Германией отвратительны и аморальны, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
В пятницу в ООН проходит заседание Совбеза по формуле Арриа, посвященное теме "75 лет после окончания Второй мировой войны на европейской земле". Заседания по формуле Арриа не относятся напрямую к мероприятиям Совета Безопасности и подразумевают консультации, на которые могут приглашать не только дипломатов, но и представителей неправительственных организаций и общественности.
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Небензя напомнил в ходе заседания, что 27 миллионов граждан СССР погибли в этой войне. "Две трети из них были гражданскими лицами. Почти каждая семья в России потеряла одного или нескольких родственников в этой войне. Это была война на уничтожение", - сказал постпред РФ.
"Все это объясняет, что эта память сакральна для нас и является частью нашей ДНК. Сегодня некоторые пытаются политически модифицировать нашу ДНК, заявляя нам, что они раскрыли тип ДНК лучше. Мы не думаем так", - заявил он.
Небензя отметил, что 75 лет назад советская Красная армия вместе с ее союзниками освободила мир от нацизма, победа во Второй мировой войне является общим наследием человечества и памятником единству людей и государств, которые столкнулись с невиданным злом.
В то же время он подчеркнул, что Советский Союз стал главной жертвой этой войны и внес наибольший вклад в общую победу.
"Это неоспоримо. Попытки оспорить это, представить Советский Союз якобы в равной степени ответственным за начало войны… не только аморальны, но отвратительны и являются кощунством по отношению к правде и исторической памяти", - заявил Небензя.
Поздравили и осудили: страны Балтии обвинили СССР в их "порабощении"
7 мая, 19:04
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВасилий НебензяВеликая Отечественная война (1941-1945)Вторая мировая война (1939-1945)СССРБезопасностьВ мире
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