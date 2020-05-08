На границе Киргизии и Таджикистана произошел минометный обстрел

БИШКЕК, 8 мая — РИА Новости. На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт, с обеих сторон есть пострадавшие.

Жители приграничных районов двух стран поспорили из-за земли. Около 40 человек с обеих сторон начали закидывать друг друга камнями. Впоследствии кто-то выстрелил из охотничьего ружья. После этого пограничные наряды обеих республик сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух. На некоторое время ситуация разрядилась. Однако затем пограничники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении военнослужащих и граждан Киргизии.

Как сообщили РИА Новости в пресс-центре киргизской Госпогранслужбы, "в ходе перестрелки получили ранения различной степени трое военнослужащих Государственной пограничной службы республики, им оказывается необходимая медицинская помощь".

По данным собеседника агентства, перестрелка прекратилась.

"Сейчас проходит встреча пограничных представителей Киргизии и Таджикистана по стабилизации обстановки на данном участке киргизско-таджикской госграницы", — уточнили в ведомстве.

В свою очередь, в пресс-службе пограничных войск Госкомитета нацбезопасности Таджикистана РИА Новости сообщили, что в результате конфликта на границе тяжелые ранения получили два гражданина страны.

"Зачинщиками конфликта стали граждане Киргизии, которые присвоили четыре гектара земель, находящихся на таджикской стороне согласно нормативным правовым актам", — сказал собеседник агентства.

По его данным, киргизские пограничники, вместо того чтобы предотвратить конфликт, спровоцировали его и начали стрелять по безоружным гражданам Таджикистана.

"В результате стрельбы киргизских пограничников граждане Таджикистана, 37-летний Фазлиддин Фозилов и 49-летний Аемиддин Шарипов, получили тяжелые огнестрельные ранения и было срочно госпитализированы в больницу города Исфара", — добавил представитель погранвойск.