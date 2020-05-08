Джонсон заявил Путину, что проблемы в отношениях двух стран остаются

ЛОНДОН, 8 мая – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту РФ Владимиру Путину, что диалог между двумя странами должен поддерживаться, но остаются препятствия для дальнейшего прогресса.
"Премьер-министр поговорил сегодня с президентом Путиным по случаю 75-летия Победы. Они отдали должное сотрудничеству между британскими и российскими войсками во время Второй мировой войны, в том числе воплощавшемуся в "арктических конвоях", а также героизму и самопожертвованию всех погибших", - говорится в заявлении официального представителя канцелярии британского премьера по итогам телефонного разговора двух лидеров.
"Они также обсудили двусторонние отношения между нашими странами. Премьер-министр ясно дал понять, что мы должны поддерживать диалог, но что препятствия для дальнейшего прогресса сохраняются", - отмечается в заявлении.
Лидеры также заявили о необходимости совместной работы и работы с международными партнерами в борьбе с пандемией коронавируса.