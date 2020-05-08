Джонсон заявил Путину, что проблемы в отношениях двух стран остаются

"Премьер-министр поговорил сегодня с президентом Путиным по случаю 75-летия Победы. Они отдали должное сотрудничеству между британскими и российскими войсками во время Второй мировой войны, в том числе воплощавшемуся в "арктических конвоях", а также героизму и самопожертвованию всех погибших", - говорится в заявлении официального представителя канцелярии британского премьера по итогам телефонного разговора двух лидеров.