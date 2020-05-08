Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-08T18:35
https://ria.ru/20200508/1571182609.html
Джонсон заявил Путину, что проблемы в отношениях двух стран остаются
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1b/1570618250_0:331:3053:2048_1036x0_80_0_0_fdff4653ae2dae9c01fbfbee732686c0.jpg
РИА Новости

Джонсон заявил Путину, что проблемы в отношениях двух стран остаются

18:35 08.05.2020
1881
© REUTERS / John SibleyПремьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Даунинг-стрит, 10
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Даунинг-стрит, 10
© REUTERS / John Sibley
ЛОНДОН, 8 мая – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил президенту РФ Владимиру Путину, что диалог между двумя странами должен поддерживаться, но остаются препятствия для дальнейшего прогресса.
"Премьер-министр поговорил сегодня с президентом Путиным по случаю 75-летия Победы. Они отдали должное сотрудничеству между британскими и российскими войсками во время Второй мировой войны, в том числе воплощавшемуся в "арктических конвоях", а также героизму и самопожертвованию всех погибших", - говорится в заявлении официального представителя канцелярии британского премьера по итогам телефонного разговора двух лидеров.
"Они также обсудили двусторонние отношения между нашими странами. Премьер-министр ясно дал понять, что мы должны поддерживать диалог, но что препятствия для дальнейшего прогресса сохраняются", - отмечается в заявлении.
Лидеры также заявили о необходимости совместной работы и работы с международными партнерами в борьбе с пандемией коронавируса.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Даунинг-стрит, 10
Вчера, 18:24Распространение нового коронавируса
Джонсон пригласил Путина на онлайн-саммит по вакцине от COVID-19
3023201024
Обсудить 1
Коронавирус COVID-19Борис ДжонсонВладимир ПутинВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время выступления на Даунинг-стрит, 10
Джонсон пригласил Путина на онлайн-саммит по вакцине от COVID-19
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Банкноты номиналом 1 доллар США
SCMP: Китай намерен продать часть госдолга США и обвалить доллар
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала публикации Пентагона о Второй мировой войне
Канцлер Германии Ангела Меркель с президентом США Дональдом Трампом на саммите G20. 28.06.2019
Трамп поблагодарил Меркель за поздравление с 75-й годовщиной Победы
Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики Германия в РФ Геза Андреас фон Гайр
Посол Германии рассказал о перспективах "Северного потока — 2"
Прага
Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко
Сотрудник полиции
В центре Москвы произошел дорожный конфликт со стрельбой
Президент США Дональд Трамп на брифинге по поводу ситуации с коронавирусом
Трамп заявил, что США вступают в фазу "перехода к величию"
Храм Христа Спасителя закрыт для посещения
Священник РПЦ напомнил, что карантин упоминается в Библии
Президент РФ Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи
Путин и президент Кубы обсудили сотрудничество в сфере здравоохранения
Пассажирский самолет
В Швейцарию вылетел второй гуманитарный рейс с российскими детьми
Девушка получила отказ на цифровой пропуск на портале государственных услуг Москвы
В Москве отменят оформление цифровых пропусков по СМС
Табличка Проход запрещен на эскалаторе в торговом центре Город в Москве
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений
Молодые люди в защитных масках и перчатках на одной из улиц Москвы
Власти Москвы разъяснили требования о ношении масок и перчаток
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:55Второй самолет российскими военными вернулся из Италии на родину
01:44Бразилия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 за сутки
01:43Саудовская Аравия и Катар бьют антирекорды по приросту больных CODID-19
01:34Бастрыкин поздравил россиян с Днем Победы
01:31В СБ ООН усомнились, что резолюция по борьбе с COVID-19 будет принята
01:29Глава Россотрудничества: юбилей Победы – общий для разных стран мира
01:27Цветную версию "Офицеров" покажут вещатели 9 мая
01:25Энди Серкис прочитал всего "Хоббита" за 11 часов
01:18От Калининграда до Владивостока: российские регионы празднуют День Победы
01:11Врач рассказала, как избежать выпадения волос во время самоизоляции
01:05Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
01:04Коронавирус не помеха: в России пройдут воздушные парады Победы
01:03Глава Минвостокразвития поблагодарил ветеранов за Победу
00:59Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet
00:56Путин в День Победы возложит цветы к Вечному огню и обратится к россиянам
00:53В США рассказали, каким видят договор с РФ по контролю над вооружениями
00:41Земан поздравил Путина с 75-й годовщиной Победы
00:36Россиян планируют вывезти на родину с Гоа 15 мая
00:34Роспотребнадзор: ограничения из-за COVID-19 могут вернуть
00:28Россиян планируют вывезти на родину с Кипра 10 мая
Лента новостейМолния