В Пензенской области продлили режим самоизоляции

САРАТОВ, 8 мая - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в пятницу продлил режим самоизоляции для всех жителей до 17 мая, план поэтапного снятия ограничений планируется разработать к 12 мая, следует из постановления главы региона.
Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 11 мая объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан. Жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор, но при этом человек должен быть в маске.
"Слова "по 11 мая 2020 включительно" заменить словами "по 17 мая 2020 включительно"… Руководителям исполнительных органов государственной власти Пензенской области до 12 мая 2020 года внести предложения по поэтапному снятию ограничительных мероприятий в курируемых сферах деятельности", - говорится в постановлении губернатора.
Всего в области лабораторно подтверждены 678 случаев коронавируса. Скончались восемь человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, вылечились 246 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.