Джонсон пригласил Путина на онлайн-саммит по вакцине от COVID-19

"Премьер-министр пригласил президента Путина принять участие во Всемирном саммите по вакцине, который Великобритания проведет в онлайн-режиме в июне и который имеет целью усиление систем здравоохранения и борьбу с коронавирусом в самых бедных странах мира", - говорится в заявлении.