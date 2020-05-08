Джонсон пригласил Путина на онлайн-саммит по вакцине от COVID-19

ЛОНДОН, 8 мая – РИА Новости, Мария Табак. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пригласил президента РФ Владимира Путина принять участие в виртуальном международном саммите по разработке вакцины от COVID-19, говорится в заявлении официального представителя офиса британского премьера по итогам телефонного разговора двух лидеров.
"Премьер-министр пригласил президента Путина принять участие во Всемирном саммите по вакцине, который Великобритания проведет в онлайн-режиме в июне и который имеет целью усиление систем здравоохранения и борьбу с коронавирусом в самых бедных странах мира", - говорится в заявлении.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,6 миллиона случаев заражения, более 254 тысяч человек скончались. В России, по состоянию на 8 мая, общее количество заболевших коронавирусом составило 187 859 человек, скончались 1723.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.