Посол России в Белоруссии будет присутствовать на параде в Минске

МИНСК, 8 мая - РИА Новости. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что 9 мая будет присутствовать на параде в Минске по случаю 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
"Я буду присутствовать на параде. Имею приглашение (от белорусских властей - ред.), благодарен, буду обязательно", - сказал Мезенцев журналистам.
По его словам, "глава (белорусского - ред.) государства всех нас (аккредитованных в Белоруссии послов - ред.) пригласил, и для всех нас это большая честь".
В Белоруссии принято решение не отменять намеченный на 9 мая в столице военный парад по случаю 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По мнению белорусского лидера Александра Лукашенко, он "никак не повлияет на здоровье людей". Лукашенко также заявил, что страна не может отменить парад к 75-летию Победы: несмотря на COVID-19, по его словам, тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось. Вместе с тем ВОЗ рекомендовала Белоруссии, которая не вводила карантин, принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования, а также отменить массовые мероприятия, в том числе политические.
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