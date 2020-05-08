Посол России в Белоруссии будет присутствовать на параде в Минске

"Я буду присутствовать на параде. Имею приглашение (от белорусских властей - ред.), благодарен, буду обязательно", - сказал Мезенцев журналистам.

По его словам, "глава (белорусского - ред.) государства всех нас (аккредитованных в Белоруссии послов - ред.) пригласил, и для всех нас это большая честь".