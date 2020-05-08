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75 лет Великой Победы
2020-05-08T17:51
https://ria.ru/20200508/1571179536.html
Посол России в Белоруссии будет присутствовать на параде в Минске
https://cdn25.img.ria.ru/images/155518/80/1555188088_0:83:3048:1797_1036x0_80_0_0_b73b0055dc1818cf36ec643c685e9710.jpg
РИА Новости

Посол России в Белоруссии будет присутствовать на параде в Минске

17:51 08.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев . Архивное фото
МИНСК, 8 мая - РИА Новости. Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сообщил, что 9 мая будет присутствовать на параде в Минске по случаю 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
"Я буду присутствовать на параде. Имею приглашение (от белорусских властей - ред.), благодарен, буду обязательно", - сказал Мезенцев журналистам.
По его словам, "глава (белорусского - ред.) государства всех нас (аккредитованных в Белоруссии послов - ред.) пригласил, и для всех нас это большая честь".
В Белоруссии принято решение не отменять намеченный на 9 мая в столице военный парад по случаю 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. По мнению белорусского лидера Александра Лукашенко, он "никак не повлияет на здоровье людей". Лукашенко также заявил, что страна не может отменить парад к 75-летию Победы: несмотря на COVID-19, по его словам, тысячи людей хотят, чтобы это мероприятие состоялось. Вместе с тем ВОЗ рекомендовала Белоруссии, которая не вводила карантин, принять общенациональные меры по усилению физического дистанцирования, а также отменить массовые мероприятия, в том числе политические.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Дмитрий МезенцевАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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