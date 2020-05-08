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Рязанская область
Рязанская область
2020-05-08T17:52
https://ria.ru/20200508/1571179208.html
Военная техника проедет по улицам Рязани в день 75-летия Победы
https://cdn23.img.ria.ru/images/151516/75/1515167531_0:158:3077:1889_1036x0_80_0_0_df29c9058da779e7402cafa8bfe35a7e.jpg
РИА Новости

Военная техника проедет по улицам Рязани в день 75-летия Победы

17:52 08.05.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на танке Т-72
Военнослужащие на танке Т-72
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
РЯЗАНЬ, 8 мая - РИА Новости. Военная техника, переданная Рязани в честь 75-летия Победы министерством обороны РФ, пройдет 9 мая по улицам города и станет частью экспозиции музея под открытым небом, сообщает областное правительство.
Минобороны по поручению президента РФ передало в Рязань 12 единиц техники, в том числе танки Т-72 и Т-64, БМП-1, БРДМ-2, которая оснащена противоракетным комплексом "Конкурс", РСЗО "Град" на базе ЗиЛ-131 и "Урала", зенитную установку ЗУ 23-2, самоходную артиллерийскую установку 2СЗ "Акация", миномет и гаубицу М30. Перед 9 мая техника была демилитаризована, машины обновлены и украшены эмблемами с символами 75-летия Победы и значимых дат в истории Рязанской области.
В пятницу на заседании регионального организационного комитета "Победа", которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, губернатор Николай Любимов поручил обеспечить полную готовность к проведению в Рязани торжественного проезда боевой техники.
"В этом году в честь 75-летия Победы мы создадим первый в регионе парк военной техники. Он будет расположен в городском сквере около памятника Советско-Польского братства по оружию. Место предложено областным отделением общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов", – сказал Любимов.
Техника, которая станет частью экспозиции музея под открытым небом, торжественно проедет по Рязани 9 мая. Жители всех районов города смогут наблюдать праздничные колонны из окон домов, после чего машины и пушки отправят на вечную стоянку созданного по инициативе Любимова парка военной техники.

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