Военная техника проедет по улицам Рязани в день 75-летия Победы

"В этом году в честь 75-летия Победы мы создадим первый в регионе парк военной техники. Он будет расположен в городском сквере около памятника Советско-Польского братства по оружию. Место предложено областным отделением общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов", – сказал Любимов.