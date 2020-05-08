Почти 400 дорожных объектов отремонтируют в рамках проекта "Улица Победы"

"В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовал проект "Улица Победы". В течение всего юбилейного года дорожники приводят в нормативное состояние или благоустраивают улицы, проспекты и площади, названные в честь Дня Победы и героев войны. Программа реализуется в 83 субъектах страны за счет средств национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении.