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2020-05-08T17:44
https://ria.ru/20200508/1571179152.html
Почти 400 дорожных объектов отремонтируют в рамках проекта "Улица Победы"
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РИА Новости

Почти 400 дорожных объектов отремонтируют в рамках проекта "Улица Победы"

17:44 08.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудники дорожной службы наносят и обновляют разметки на улицах
Сотрудники дорожной службы наносят и обновляют разметки на улицах
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Почти 400 объектов дорожной инфраструктуры, названных в честь Дня Победы и героев войны, будет отремонтировано в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги",  сообщает пресс-служба АНО "Национальные приоритеты".
"В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне стартовал проект "Улица Победы". В течение всего юбилейного года дорожники приводят в нормативное состояние или благоустраивают улицы, проспекты и площади, названные в честь Дня Победы и героев войны. Программа реализуется в 83 субъектах страны за счет средств национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - говорится в сообщении.
Инициатива проекта "Улица Победы" принадлежала ряду регионов России и была поддержана министерством транспорта РФ. Задача проекта - не только привести в нормативное состояние городские улицы, проспекты и площади, но и повысить внимание населения к истории России, подвигу народа и роли каждого города в Великой Отечественной войне.
"Дорожники внесли неоценимый вклад в завоевание Победы. Ежедневно они возводили и восстанавливали дороги и мосты. Реализация проекта наглядно демонстрирует, что подвиги наших героев не забыты", — привели в пресс-службе комментарий заместителя руководителя Росавтодора Игоря Костюченко.
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На сегодняшний день для участия в проекте "Улица Победы" заявлено 395 объектов. В течение 2020 года их количество может быть увеличено, в том числе, за счёт экономии, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур в регионах. Работы на многих объектах уже стартовали, некоторые введены в эксплуатацию накануне Дня Победы. Так, в Севастополе выполнено комплексное благоустройство проспекта Победы, в Грозном приведено в нормативное состояние 3 километра улицы, названной в честь ветерана Великой Отечественной войны А.Д. Дукуева. В Краснодарской агломерации проведены ремонтные работы на улицах Володи Головатого, имени 40-летия Победы и имени 30-й Иркутской дивизии. В Ленинградской области заменено два слоя асфальтобетонного покрытия на трассе Санкт-Петербург — Морье, известной как "Дорога жизни", которая сегодня соединяет Всеволожский район и Санкт-Петербург.
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ДорогиДень ПобедыОбщество
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