Си Цзиньпин уверен, что мир сможет победить в войне с коронавирусом

ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что совместными усилиями России, Китая и всего международного сообщества удастся одержать победу в войне с эпидемией коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Уверен в том, что благодаря совместным усилия Китая, России и всего международного сообщества, мы обязательно сможем одержать победу над всеми вирусами и одержать решительную победу в этой войне", - заявил Си Цзиньпин.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.