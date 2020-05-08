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Распространение нового коронавируса
2020-05-08T17:43
https://ria.ru/20200508/1571178961.html
Си Цзиньпин уверен, что мир сможет победить в войне с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0a/1568380583_0:46:2818:1631_1036x0_80_0_0_1e61765f66fb9a1039d60215233f4770.jpg
РИА Новости

Си Цзиньпин уверен, что мир сможет победить в войне с коронавирусом

17:43 08.05.2020
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© AP Photo / Xinhua/Xie HuanchiПредседатель КНР Си Цзиньпин в Ухане в провинции Хубэй
Председатель КНР Си Цзиньпин в Ухане в провинции Хубэй
© AP Photo / Xinhua/Xie Huanchi
ПЕКИН, 8 мая – РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным выразил уверенность в том, что совместными усилиями России, Китая и всего международного сообщества удастся одержать победу в войне с эпидемией коронавируса, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Уверен в том, что благодаря совместным усилия Китая, России и всего международного сообщества, мы обязательно сможем одержать победу над всеми вирусами и одержать решительную победу в этой войне", - заявил Си Цзиньпин.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыХубэйСи ЦзиньпинВОЗВладимир ПутинКитайУханьВ мире
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